Россияне перед школой активно скупали PS5 и ТВ

Перед началом учебного года россияне чаще всего покупали телевизоры, смартфоны, портативные гаджеты, ноутбуки и компьютеры. Об этом сообщила компания «М.Видео».

По словам коммерческого директора компании Сергея Уварова, подготовка к учебному году уже не ограничивается покупкой одного ноутбука или смартфона. Семьи стараются одновременно закрыть несколько потребностей: приобрести технику для учебы, работы, дома и отдыха.

По данным компании, наибольшую долю в обороте акции Back to School заняли телевизоры, а также аудио- и видеотехника. На эту категорию пришлось 30,7 процента.

Смартфоны и портативные гаджеты заняли второе место с долей 23,3 процента. Ноутбуки, компьютеры и офисная техника обеспечили 17,1 процента оборота.

На бытовую технику пришлось 14,9 процента. Игровые приставки и товары для гейминга заняли 7,5 процента, а сервисы, логистика, защита устройств и подписки — 6,5 процента.

Среди отдельных товаров лидером продаж стала консоль PlayStation 5. Кроме того, три из четырех первых мест в рейтинге заняли телевизоры Hisense моделей 55U7S, 55E7S RU и 65U7S.

В двадцатку популярных товаров также вошли игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming F16, HUAWEI MateBook D 16 и Acer NX.JXXCD.008. Среди смартфонов в списке оказались Apple iPhone 17 и Samsung Galaxy A57.

Отдельным направлением спроса компания назвала книги и обучающие материалы. Родители активно покупали детскую литературу, пособия для развития речи, обучения счету и другие материалы для занятий с детьми.

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