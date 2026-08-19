Не у нас

Россиянам пояснили, что идет на смену привычным банкоматам

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Сеть уличных банкоматов в России постепенно меняется из-за распространения безналичных расчетов и снижения рентабельности отдельных устройств. Эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин рассказал об этом агентству «Прайм».

По словам специалиста, финансовый сектор переходит к модели, при которой получение наличных становится частью торговой инфраструктуры.

Одним из таких способов является выдача денег на кассах магазинов и других торговых точек.

За последние годы количество банкоматов в России сократилось более чем на 100 тысяч единиц.

Банки в первую очередь убирают устройства, содержание которых становится убыточным.

При этом терминалы сохраняются в местах с высокой проходимостью.

Особенно важным вопрос рентабельности становится для спальных районов и небольших населенных пунктов.

Одновременно в стране расширяется альтернативная инфраструктура для получения наличных.

По данным Елина, объем выдачи денег через торговые сети ежегодно растет на 16–17 процентов.

Только за первую половину 2025 года россияне получили через кассы магазинов около 28 миллиардов рублей.

Число торговых точек, участвующих в такой системе, превысило 43 тысячи.

В их числе продуктовые магазины, федеральные сети автозаправочных станций, крупные аптечные сети и отделения «Почты России».

Чтобы получить наличные на кассе, клиенту нужно совершить покупку в торговой точке.

Стоимость покупки при этом может быть небольшой.

После этого покупатель сообщает кассиру сумму, которую хочет снять.

Эта сумма добавляется к общему чеку.

Операция подтверждается картой «Мир» — пластиковой или через смартфон.

После проведения платежа кассир выдает клиенту наличные.

Такая схема может быть особенно важна для удаленных сел и деревень.

В подобных населенных пунктах открывать и обслуживать банковскую инфраструктуру коммерческим организациям часто экономически невыгодно.

Одним из основных способов доступа к финансовым услугам там остаются отделения «Почты России».

Для торговых организаций выдача денег через кассу также может быть полезна.

Она помогает снижать расходы на инкассацию и увеличивать поток клиентов.

При этом переход к новой модели может быть сложным для отдельных групп населения.

В частности, пенсионерам и жителям удаленных территорий может быть непросто привыкнуть к изменению привычных способов снятия наличных.

Центробанк также реализует пилотные проекты по созданию независимых банкоматных сетей в труднодоступных регионах.

Одним из таких проектов в исходном материале назван «Росинкас».

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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