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Россиянам ответили, каким должно быть жилище христианина и когда грозит грех

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Астраханский священнослужитель рассказал, как православным верующим стоит относиться к обустройству дома. По его словам, строгих церковных правил о бытовом убранстве жилья нет, однако к выбору вещей и символов следует подходить осознанно.

Представитель церкви отметил, что главное для православного человека — создать в доме атмосферу доброты, сострадания и молитвы.

Для этого верующим рекомендуют освятить жилье, разместить в комнатах святые образы и кресты, а также регулярно молиться вместе с семьей.

Священник также напомнил, какие предметы не соответствуют православному взгляду на домашнее пространство.

По его словам, в доме верующего не должно быть магических и эзотерических вещей, а также предметов, связанных с дохристианскими обрядами или символикой других религий.

К таким вещам он отнес амулеты, декоративные веники, «защитные глаза» от порчи и другие предметы, которым приписывают магическую силу.

Священнослужитель также предупредил о книгах и печатных материалах, которые могут подталкивать человека к греху или неправедному образу жизни.

По его словам, вещи, связанные с чуждыми христианству культами, могут негативно влиять на духовную жизнь человека.

Священник подчеркнул, что православному верующему важно не просто украшать дом религиозными символами, а стремиться к молитвенному настрою и добрым отношениям внутри семьи.

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