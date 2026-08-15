Пенсия свыше 40 тысяч рублей потребует накопления 200 баллов

Для назначения страховой пенсии свыше 40 тыс. рублей в 2026 году необходимо накопить 200 индивидуальных пенсионных коэффициентов, сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. При 200 баллах размер выплаты составит 40 936,69 рублей.

Расчет строится на произведении числа баллов на стоимость одного ИПК и прибавлении фиксированной выплаты. В 2026 году один балл стоит 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9 584,69 рубля. Накопить 200 баллов можно, если ежегодно получать 5,714 балла на протяжении 35 лет.

Для формирования 5,714 балла в год, по словам Балынина, нужна официальная ежемесячная зарплата 141 850 рублей. Средний заработок выше этой суммы в мае 2026 года наблюдался в 11 регионах, включая Чукотку, Магаданскую область, Ямало-Ненецкий АО, Москву и другие.

Балынин также отметил, что ИПК начисляются за социально значимые периоды, например за уход одного из родителей за ребёнком до полутора лет.