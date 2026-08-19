«Россети» не нашли технологических нарушений на энергообъектах

В компании «Россети Московский регион» сообщили, что технологических нарушений на энергообъектах не зафиксировано. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил о временном отключении энергоснабжения в нескольких районах Москвы.

По его данным, сейчас подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме.

В «Россетях Московский регион» уточнили, что на данный момент нарушений на объектах компании не обнаружено.

Другие подробности о причинах временного отключения в сообщении не приводятся.

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