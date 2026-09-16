Хоккеисты «Ак Барса» проведут сезонные дерби в ретроформе

Казанский «Ак Барс» решил отыграть все встречи нынешнего сезона с «Салаватом Юлаевым» в комплектах ретроформы. О таком решении сообщила пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

Первое «зеленое дерби» назначено на сегодня, 16 сентября. Матч примет Уфа, стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени. Всего же принципиальные соперники выйдут друг против друга шесть раз за сезон.

«Матчи с „Салаватом Юлаевым“ в этом сезоне проведем в ретроформе! KAZAN на плечах, фирменные узоры — эти элементы вызывают у нас особенно приятные воспоминания. В гостях сыграем в зеленой форме, а белый комплект увидим дома — все как в былые времена», — говорится в клубном сообщении.

Ранее сообщалось, что казанцы уступили «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Первая в истории встреча КХЛ на «VOlGA Арене» закончилась победой нижегородцев.