Новости Казани

Хоккеисты «Ак Барса» проведут сезонные дерби в ретроформе

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Казанский «Ак Барс» решил отыграть все встречи нынешнего сезона с «Салаватом Юлаевым» в комплектах ретроформы. О таком решении сообщила пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

Первое «зеленое дерби» назначено на сегодня, 16 сентября. Матч примет Уфа, стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени. Всего же принципиальные соперники выйдут друг против друга шесть раз за сезон.

«Матчи с „Салаватом Юлаевым“ в этом сезоне проведем в ретроформе! KAZAN на плечах, фирменные узоры — эти элементы вызывают у нас особенно приятные воспоминания. В гостях сыграем в зеленой форме, а белый комплект увидим дома — все как в былые времена», — говорится в клубном сообщении.

Ранее сообщалось, что казанцы уступили «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Первая в истории встреча КХЛ на «VOlGA Арене» закончилась победой нижегородцев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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