Прошло исследование: кухонная губка оказалась очагом бактерий

Кухонные губки могут неделями сохранять бактерии и становиться источником их переноса на посуду и рабочие поверхности. К такому выводу пришли исследователи, работа которых опубликована в Journal of Food Protection.

Специалисты изучили, как внутри кухонных губок ведут себя бактерии, способные вызывать пищевые инфекции. В центре внимания были кишечная палочка, сальмонелла и золотистый стафилококк.

Ученые отмечают, что губка ежедневно соприкасается с остатками пищи, водой, посудой и столешницами. Такая среда помогает микроорганизмам закрепляться внутри материала и размножаться.

Исследование показало, что даже небольшое количество бактерий может привести к появлению устойчивых колоний. При этом обычное высыхание губки не делает ее безопасной: часть микроорганизмов продолжает выживать внутри даже после потери влаги.

Еще одна проблема заключается в том, что загрязнение трудно определить внешне. В ходе экспериментов губки с большим количеством бактерий могли не иметь неприятного запаха, не выглядеть грязными и не покрываться заметным налетом.

При использовании такой губки микроорганизмы способны попадать на тарелки, разделочные доски и другие кухонные поверхности. Для здорового человека такой контакт не всегда приводит к заболеванию, однако риски выше для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Авторы работы не призывают полностью отказываться от кухонных губок, но советуют регулярно их менять. Особую осторожность следует соблюдать после контакта с сырым мясом: в такой ситуации губку лучше сразу выбросить.

Если губку нужно использовать повторно, исследователи рекомендуют обработать ее водой температурой выше семидесяти градусов не менее двух минут. Также специалисты советуют не оставлять грязную посуду в раковине надолго, чтобы уменьшить вероятность накопления бактерий на кухне.

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