Один авокадо в день может снизить риск болезней сердца – прошло исследование

Ученые из Пенсильванского университета изучили, как ежедневное употребление авокадо влияет на показатели, связанные со здоровьем сердца и сосудов. В исследовании участвовали почти восемьсот взрослых людей с избыточной массой тела, сообщает Penn State.

Наблюдение продолжалось двадцать шесть недель. Участниками стали добровольцы старше двадцати пяти лет с абдоминальным ожирением. Их разделили на две группы: одна продолжала питаться привычным образом, а другая ежедневно добавляла в рацион по одному среднему авокадо.

Исследователи обращали внимание не только на общий уровень холестерина, но и на концентрацию частиц липопротеинов низкой плотности. Специалисты считают этот показатель важным для оценки возможных рисков для сосудов.

По итогам эксперимента у участников, которые каждый день ели авокадо, количество атерогенных частиц в крови снизилось в среднем на сорок девять наномолей на литр. По расчетам авторов работы, такая динамика может соответствовать примерно четырехпроцентному снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом ученые подчеркнули, что добавление авокадо в рацион не привело к уменьшению массы тела. Полученный эффект специалисты называют умеренным, но статистически значимым.

Авторы исследования отмечают, что даже небольшие изменения в питании могут быть полезны как часть общей стратегии поддержки здоровья сердца и сосудов. Однако они не рассматривают авокадо как самостоятельный способ профилактики или лечения заболеваний.

Специалисты рекомендуют учитывать индивидуальные особенности организма при изменении рациона. При наличии хронических заболеваний или сомнений по поводу питания лучше заранее проконсультироваться с врачом.

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