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Пользователи сети нашли на фото с Марса загадочного человека

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Снимок поверхности Марса, сделанный марсоходом Spirit в 2007 году, снова стал предметом обсуждения в сети после того, как пользователи заметили на нем фигуру, напоминающую человека. Об этом пишет Daily Mail.

На панорамной фотографии среди камней виден объект, который издалека похож на человеческий силуэт. Некоторые пользователи увидели в нем фигуру, будто идущую с вытянутыми руками и поднятой ногой.

После распространения снимка в социальных сетях появились предположения, что объект может быть статуей или следом древней цивилизации на Марсе. Однако специалисты чаще объясняют такие находки парейдолией.

Парейдолия — это особенность восприятия, при которой человек распознает знакомые образы в случайных формах. Подобный эффект может возникать при взгляде на облака, тени, скалы или другие природные объекты.

Планетарное общество ранее отмечало, что подобные зрительные иллюзии нередко появляются при изучении марсианских снимков. В данном случае «фигуру» объясняют обычным скальным образованием, которое с определенного ракурса и при таком освещении напоминает человека.

Несмотря на научное объяснение, фотография вновь вызвала активные споры в сети. Одни пользователи считают, что на кадре действительно может быть необычный объект, другие уверены, что речь идет только о камне причудливой формы.

NASA неоднократно заявляло, что не располагает доказательствами существования нынешней или прошлой разумной жизни на Марсе. Подобные изображения не считаются подтверждением присутствия инопланетной цивилизации.

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