В прибрежных регионах идет резкий рост уровня моря из-за проседания суши

Прибрежные города во многих странах сталкиваются не только с повышением уровня океана, но и с проседанием суши. Из-за сочетания этих процессов вода относительно берега поднимается быстрее, чем показывают средние глобальные оценки, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Communications.

Работу подготовили специалисты Мюнхенского технического университета и Тулейнского университета. По их данным, жители густонаселенных прибрежных районов в среднем сталкиваются с относительным повышением уровня моря примерно на шесть миллиметров в год.

Этот показатель почти втрое выше среднемирового значения для побережий, которое составляет две целых одну десятую миллиметра в год. Он также примерно вдвое превышает климатически обусловленный рост уровня океана, оцениваемый в три целых пятнадцать сотых миллиметра ежегодно.

В низко расположенных районах у побережий проживают более пятисот миллионов человек. Для таких территорий проседание земли становится дополнительным фактором риска, поскольку оно усиливает последствия подъема моря.

Основными причинами оседания ученые называют активную откачку подземных вод, добычу нефти и газа, уплотнение молодых отложений в речных дельтах, а также нагрузку от городской застройки. На уровень суши также влияют тектонические процессы и восстановление земной коры после исчезновения древних ледников.

Среди городов с заметным проседанием исследователи выделили Джакарту, где поверхность в среднем опускается на тринадцать целых семь десятых миллиметра в год. В Тяньцзине этот показатель составляет тринадцать с половиной миллиметра, в Бангкоке — восемь с половиной, в Лагосе — шесть целых семь десятых, в Александрии — четыре миллиметра в год.

В отдельных районах Джакарты скорость оседания достигает сорока двух миллиметров ежегодно. Это делает местные риски значительно выше средних показателей.

Авторы исследования считают, что ограничение добычи подземных вод может заметно замедлить проседание. В качестве примера приводится Токио, где строгие правила водозабора и переход на другие источники воды помогли снизить скорость оседания поверхности.

Похожие меры применяются в районе Харрис — Галвестон в Техасе. При этом в Швеции и Финляндии наблюдается обратная картина: суша поднимается быстрее, чем повышается уровень моря.

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