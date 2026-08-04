Казань вошла в топ-5 туристических направлений России в августе — об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, столица Татарстана привлекает гостей разнообразием форматов, развитой инфраструктурой и гастрономией.

Интерес к республике не затухает и вне летнего сезона, отметил эксперт. Туристы едут круглый год: на историко-культурные экскурсии, деловые встречи, круизы, спортивные и оздоровительные программы. Добраться до Казани легко — хорошо развито железнодорожное, авиа- и автомобильное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом.

Гастрономия для многих становится решающим аргументом в пользу поездки, подчеркнул Барзыкин. А инфраструктура готова принять гостей любого возраста и статуса: от школьников до пенсионеров и бизнесменов.

Председатель Ассоциации отелей Казани и Татарстана Инга Гадзаова согласна с оценкой, но настроена осторожно. «Мы всегда надеемся, что показатели будут выше прошлого года, но пока трудно предугадать. Ситуация с аэропортом и бензином держит всех в напряжении», — пояснила она.

Город тем временем ставит амбициозные цели. К 2030 году Казань планирует принимать 7 миллионов туристов ежегодно. За первое полугодие 2026-го туристический поток уже достиг почти 3 миллионов человек, включая 613 тысяч в июне. Вклад в экономику города за этот период — около 50 миллиардов рублей. В 2026 году ожидается увеличение турпотока на 300 тысяч — до 5,4 миллиона.