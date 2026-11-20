Сновидение, в котором умерший родственник или знакомый зовет человека за собой, может вызвать сильную тревогу. Однако священнослужитель Русской православной церкви призвал не воспринимать подобные сны как предвестники несчастья или скорой смерти. Вместо переживаний верующим рекомендуют помолиться за усопшего. Об этом сообщает ИА «Кулик».

По словам представителя духовенства, появление покойного во сне не следует связывать с мистическими предупреждениями. В православной традиции такие переживания могут стать поводом вспомнить об умершем и уделить внимание его молитвенному поминовению.

Священник подчеркнул, что особое значение имеет личная молитва. Верующему необязательно ограничиваться посещением храма или подачей записки на богослужение. Важно самостоятельно обратиться к Богу с просьбой об упокоении души близкого человека.

При этом церковные службы также остаются важной частью православного поминовения. Родственники могут заказать сорокоуст, во время которого имя усопшего поминают на богослужениях в течение сорока дней, или панихиду.

По мнению священнослужителя, главное заключается не в количестве совершенных обрядов, а в искренности молитвы. Вспоминать умершего следует с добрыми чувствами, не поддаваясь страху и суевериям.

Особенно важно не пытаться искать в тревожных сновидениях точные предсказания будущего. Сон, в котором покойный приглашает последовать за ним, сам по себе не свидетельствует о приближающейся опасности.

Таким образом, священник советует верующим сохранять спокойствие, если им приснился умерший близкий человек. Вместо попыток разгадать пугающий сюжет лучше посвятить время молитве и доброй памяти об усопшем.

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