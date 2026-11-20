Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу на два месяца гражданина Таджикистана Шамсулло Мудинова. Его подозревают в вымогательстве в крупном размере: по версии следствия, мужчина требовал плату с нелегальных таксистов за право работать у международного аэропорта «Казань». В деле пока фигурируют двое потерпевших, обратившихся в правоохранительные органы, ходатайство об аресте поддержала Татарская транспортная прокуратура.

Интерес к нелегальным перевозчикам у аэропорта вырос после массовой драки на парковке в марте 2026 года. В потасовке участвовали не менее десяти человек, а прибывшие на место сотрудники транспортной полиции также подверглись нападению. Всех участников задержали, возбудили уголовное дело.

После инцидента силовики начали проверять деятельность таксистов. По материалам Казанского следственного отдела на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР было возбуждено дело, которое передали в Казанское линейное управление внутренних дел.