В древнем поселении под Багдадом нашли записи о торговле пивом
Глиняная табличка с упоминанием продажи пива, ячменя и кунжутного масла стала одной из находок археологической экспедиции в Ираке. Возраст артефакта оценивается примерно в 3800 лет. Он был обнаружен при раскопках поселения Телль-Мухаммад на южной окраине Багдада.
Работы проводили итальянские археологи из Университета Катании совместно с иракскими специалистами по изучению древностей. Табличку нашли в руинах здания, которое могло служить местом приготовления еды и напитков.
Исследователи связывают находку с эпохой Вавилонского царства — временем правления Хаммурапи или его наследника Самсу-илуны. Записи на табличке позволяют получить дополнительные сведения о хозяйственной деятельности и торговле того периода.
Помимо артефакта, археологи выявили остатки оборонительной стены из сырцового кирпича толщиной около пяти метров, главные и дополнительные городские ворота, а также священную зону и различные постройки.
История Телль-Мухаммада уходит более чем на четыре тысячи лет назад. Наиболее активно поселение развивалось в первой половине II тысячелетия до нашей эры, во времена правления первой Вавилонской династии, сообщает "Самара Онлайн 24".
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