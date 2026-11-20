Квантовые свойства вакуума могут объяснять изменения тёмной энергии в процессе расширения Вселенной. К такому выводу пришли физики из Канады и Великобритании, предложившие теоретическую модель на основе квантовой хромодинамики.

Тёмная энергия считается причиной ускоренного расширения космоса. Однако данные наблюдений за далёкими сверхновыми и измерения, полученные с помощью проекта DESI, указали на возможные изменения её свойств с течением времени. Это вызвало дискуссии о природе явления и необходимости пересмотра существующих физических теорий.

Исследователи предположили, что объяснение может находиться в процессах, происходящих внутри квантового вакуума. При расширении пространства меняется его структура, а также поведение пар виртуальных частиц, взаимодействие которых описывает квантовая хромодинамика.

В основу расчётов легла теория, разработанная Ариэлем Житницким из Университета Британской Колумбии и Андреем Барвинским в 2018 году. Модель позволила проследить предполагаемую эволюцию свойств тёмной энергии от Большого взрыва до современности.

Полученные результаты согласуются с измерениями плотности тёмной энергии, выполненными в рамках исследований космического микроволнового фона, проекта DESI и наблюдений сверхновых.

Если гипотеза подтвердится, учёным, возможно, не придётся вводить новые классы частиц или дополнительные силы для объяснения поведения тёмной энергии. Следующий этап — более подробное изучение квантового вакуума и проверка модели с помощью новых астрономических данных, сообщает "Самара Онлайн 24".