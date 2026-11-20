В Северном Китае исследователи нашли горные породы, возраст которых оценивается примерно в 3,95 миллиарда лет. Образцы обнаружили в провинции Хэбэй. Учёные предполагают, что они могут оказаться древнейшими из известных пород, найденных в Азии.

Работы проводили специалисты Китайской академии геологических наук. По возрасту находка уступает примерно на 50 миллионов лет гнейсам Акаста, расположенным на территории Канады и входящим в число самых древних горных пород мира.

Сохранность таких геологических свидетельств — большая редкость. Земле около 4,5 миллиарда лет, но первоначальная кора планеты за это время подвергалась разрушению и многочисленным преобразованиям. Поэтому фрагменты, сохранившие следы ранних этапов её существования, представляют значительный интерес для исследователей.

Китайская находка может расширить представления о том, какой была Земля вскоре после своего формирования. Изучение образцов позволит получить дополнительные сведения о ранней эволюции земной коры и геологических процессах, происходивших миллиарды лет назад, сообщает "Самара Онлайн 24".