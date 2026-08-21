Не у нас

В РФ создали фильтр из арктических мхов для очистки воды от металлов и нефти

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Специалисты Петрозаводского государственного университета разработали фильтрующий материал на основе сфагновых мхов из Арктической зоны России. Разработка предназначена для очистки воды от тяжелых металлов, фенольных соединений и нефтепродуктов, сообщает Ferra.ru.

Ученые использовали физико-химическую модификацию природного сырья. Благодаря этому им удалось заметно повысить сорбционные свойства сфагновых мхов.

Новый материал предназначен для доочистки поверхностных сточных вод с городских и промышленных площадок. Также его можно применять для очистки производственных стоков перед сбросом в водные объекты.

В ходе работы исследователи изучили молекулярные механизмы адсорбции. На основе этих данных они создали модель, которая позволяет получать сорбенты с заданными свойствами.

Специалисты также предложили конструкторские решения для внедрения фильтрующих модулей в уже работающие и модернизируемые системы локальной очистки воды.

В ПетрГУ отмечают, что использование возобновляемого растительного сырья из Арктической зоны делает технологию более экологичной. Кроме того, разработка может способствовать импортозамещению в сфере очистных материалов.

Фильтрующий материал может применяться при ликвидации последствий техногенных аварий, а также для снижения антропогенной нагрузки на экосистемы. Разработка уже запатентована.

Рекомендуем также:

  1. Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
  2. Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
  3. Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
  4. Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
  5. Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Лук в котлеты больше не режу кубиками: после одного приема фарш получается сочнее

Интересное в Казани

день назад

Иллюзия лишних метров: рассказываем, как не переплатить за то, что не пригодится

эффективное средство для уничтожения тараканов

Кулинария

день назад

Баклажаны смешиваю с яйцом перед жаркой: простой ужин получается почти без мяса

Новости России

3 дня назад

Татарстанские геймеры могут оформить подписку МТС на «Мир танков» и «Мир кораблей»

встраиваемые шкафы в прихожую на заказ в Санкт-Петербурге

Кулинария

16 часов назад

Хлеб для котлет замачиваю не в молоке: они остаются мягкими, а вкус мяса выходит на первый план

Не у нас

час назад

«ПСЖ» хочет расстаться с Шевалье и Забарным

Кулинария

18 часов назад

Макароны превращаются в липкий ком сразу после варки: что нужно сделать вместо масла

Технологии

день назад

Samsung представила складной Galaxy Z Fold8 с широким внешним экраном

Технологии

15 часов назад

Робот в физическом корпусе способен пройти капчу
Новости Татарстана
9 часов назад

В Татарстане в 2026 году 470 работ ЕГЭ получили 100 баллов

В Татарстане 470 работ ЕГЭ получили 100 баллов,...

Технологии

39 минут назад

Пользователи ищут способ удалить невидимые метки ИИ из текстов Claude

Новости России

день назад

Билайн усилил 4G там, куда приезжают и где отдыхают тысячи гостей Лаишевского района

Новости Казани

54 минуты назад

Новые трамвай и троллейбус вышли на маршруты Казани

Не у нас

час назад

Консульство Италии держит загранпаспорта россиян по 2,5 месяца
В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тыс...
Новости Татарстана
18 часов назад

В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тысяч обходчиков расскажут избирателям о выборах в сентябре

Новости Татарстана

час назад

Дни культуры Татарстана открылись в Москве у памятника Тукаю

Технологии

час назад

Презентация ноутбуков Googlebook с Android назначена на 15 сентября

Новости Татарстана

час назад

Наиль Магдеев поздравил челнинцев с 400-летием города и 50-летием КАМАЗа
Пользователи Mail из Казани смогут обратиться з...
Новости Казани
20 часов назад

Пользователи Mail из Казани смогут обратиться за помощью в MAX