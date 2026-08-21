В РФ создали фильтр из арктических мхов для очистки воды от металлов и нефти
Специалисты Петрозаводского государственного университета разработали фильтрующий материал на основе сфагновых мхов из Арктической зоны России. Разработка предназначена для очистки воды от тяжелых металлов, фенольных соединений и нефтепродуктов, сообщает Ferra.ru.
Ученые использовали физико-химическую модификацию природного сырья. Благодаря этому им удалось заметно повысить сорбционные свойства сфагновых мхов.
Новый материал предназначен для доочистки поверхностных сточных вод с городских и промышленных площадок. Также его можно применять для очистки производственных стоков перед сбросом в водные объекты.
В ходе работы исследователи изучили молекулярные механизмы адсорбции. На основе этих данных они создали модель, которая позволяет получать сорбенты с заданными свойствами.
Специалисты также предложили конструкторские решения для внедрения фильтрующих модулей в уже работающие и модернизируемые системы локальной очистки воды.
В ПетрГУ отмечают, что использование возобновляемого растительного сырья из Арктической зоны делает технологию более экологичной. Кроме того, разработка может способствовать импортозамещению в сфере очистных материалов.
Фильтрующий материал может применяться при ликвидации последствий техногенных аварий, а также для снижения антропогенной нагрузки на экосистемы. Разработка уже запатентована.
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