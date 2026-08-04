В России выявили сеть из 120 фейковых сайтов для сбора данных сотрудников

В России выявлена сеть из более чем 120 ресурсов, используемых для распространения фейков и сбора корпоративных данных. Злоумышленники маскировались под государственные ведомства и новостные порталы, при этом некоторые сайты до сих пор остаются активными.

Согласно исследованию Positive Technologies, с которым ознакомилась «РГ», в единую инфраструктуру входят около 50 доменов, не менее 74 Telegram-каналов и аккаунты в социальных сетях. Ресурсы имитировали региональные новости, использовали провокационные заголовки и ссылки на несуществующие источники. Десятки Telegram-каналов публиковали одинаковые тексты со ссылками, что позволило связать их в одну кампанию. В компании подчеркивают, что такие кампании нацелены не на ИТ-системы, а на восприятие людей, и рекомендуют критически относиться к резонансным новостям.

Мошенники также рассылали письма от имени госведомств с доменов, похожих на официальные, но с зонами .live и .work вместо .ru и .gov.ru. Иногда они сообщали о чрезвычайных ситуациях, а иногда запрашивали списки сотрудников и сведения о зарплатах. По словам начальника отдела информационной безопасности «Код Безопасности» Алексея Коробченко, доверие создается через копирование дизайна и логотипов, использование реальных имен и создание искусственного ажиотажа.

Отдельную угрозу представляет генеративный искусственный интеллект. Специалист по информационной безопасности «Криптонит» Сергей Мельников отмечает, что нейросети позволяют запускать дезинформационную кампанию за несколько часов, копируя стиль ведомств и создавая фейковые бланки, аудио и видео. По его мнению, отличить подделку от настоящей информации человеку почти невозможно, поэтому единственная защита — автоматизированные системы проверки подлинности контента и метаданных.