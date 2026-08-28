Новым главным тренером «Интер Майами» стал Кили Гонсалес

«Интер Майами» объявил о соглашении с Кристианом Альберто «Кили» Гонсалесом, который станет новым главным тренером первой команды. До его полноценного вступления в должность коллективом продолжит временно руководить Гильермо Ойос, сообщается на сайте Inter Miami CF.

Гонсалес сменит Ойоса после завершения необходимых процедур, связанных с прибытием нового тренера и его штаба. В клубе уточнили, что действующий исполняющий обязанности наставника пока остается у руля команды.

Кили Гонсалес известен по выступлениям за сборную Аргентины. В 2004 году он стал олимпийским чемпионом.

На клубном уровне Гонсалес выигрывал чемпионат и Кубок Испании. Также он дважды становился чемпионом Италии.

До перехода в «Интер Майами» аргентинский специалист работал главным тренером в нескольких клубах. В его тренерской карьере были «Росарио Сентраль», «Унион Санта-Фе» и «Платенсе».

«Интер Майами» выступает в Главной футбольной лиге США. За команду играет Лионель Месси, с которым Гонсалес ранее пересекался в аргентинском футболе.

Официальное назначение нового тренера должно завершить период временного руководства командой. После прибытия Гонсалеса и его штаба клуб продолжит сезон уже с новым наставником.

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