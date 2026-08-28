НГУ и фармкомпания Renewal договорились о создании «живых» препаратов
Новосибирский государственный университет и фармацевтическая компания Renewal подписали соглашение о совместной разработке биотехнологических лекарств. Договоренности были достигнуты на форуме «Технопром-2026», сообщает Renewal.
Речь идет о препаратах, которые создаются с использованием живых клеток. Партнеры также намерены разрабатывать методы контроля качества таких лекарств.
Одним из направлений сотрудничества станет создание аналитических методик. Они должны помогать выявлять примеси в лекарственных препаратах еще на этапе регистрации.
Кроме совместных исследований, соглашение предусматривает трансфер технологий и коммерциализацию научных разработок. В компании рассчитывают, что объединение производственного опыта и университетской научной базы позволит быстрее выводить новые биотехнологические препараты на рынок.
Генеральный директор «ПФК Обновление» Владимир Гречкин назвал партнерство с НГУ стратегическим шагом для компании и фармацевтического рынка. По его словам, важным преимуществом станет сочетание промышленной экспертизы Renewal с исследовательской инфраструктурой университета.
В НГУ отметили, что в 2026 году завершается строительство двух корпусов нового кампуса. Речь идет об учебно-научном центре Института медицины и медицинских технологий и научно-исследовательском центре.
В этих корпусах разместят около 30 лабораторий. Часть из них будет заниматься исследованиями в сфере биомедицины и биотехнологий.
Ректор НГУ, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный подчеркнул, что сотрудничество с крупными фармацевтическими компаниями важно для стратегического проекта университета по биомедицине в рамках программы «Приоритет-2030».
По его словам, проект предполагает создание высокотехнологичных продуктов в тесной связке с индустриальными партнерами. Такой формат должен помочь доводить научные разработки до практического применения.
В дальнейшем НГУ также планирует обучать сотрудников Renewal. Для них могут запустить программы повышения квалификации по аналитическим методам и другим направлениям.
Форум «Технопром-2026» проходит в Новосибирске с 26 по 28 августа. Его основная тема — «Российская наука — основа технологического лидерства».
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