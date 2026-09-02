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Каждый шестой занесённый на Электронную доску почета – это представитель системы образования

Служба новостей Автор статьи
На медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» показал...

Фото: Надежда Гордеева, Татар-информ

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На медиафасаде стадиона «Ак Барс Арена» показали фотографии педагогов и учителей - лауреатов Электронной доски почета Республики Татарстан. Акцию приурочили ко Дню Знаний. Среди лауреатов – преподаватели школ, гимназий, колледжей, высших учебных заведений Татарстана.

«Сегодня мы видим, какое большое внимание уделяется труду учителя, труду педагога, как меняется статус учителя. Оказываемые меры поддержки говорят о повышении престижа учительского труда. Каждый шестой занесённый на Электронную доску почета – это представитель системы образования. Отрадно, что в День знаний на центральном медиафасаде Казани – имена наших учителей. Они преподают в больших, специализированных школах, а кто-то – в маленьких школах небольших деревень. Учителя – творцы нашего будущего. В их руках – души наших детей», - отметила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова

Также Эльмира Зарипова подчеркнула, что в Татарстане совершенствуются меры поддержки учителей. Это влияет на поднятие престижа профессии.

Лауреатами Электронной доски почета стали около 3,6 тысячи педагогов Республики Татарстан. Cреди них - Гульназ Акбарова, преподаватель Казанского (Приволжского) федерального университета, доцент кафедры татаристики и культуроведения, руководитель фольклорного ансамбля «Бәйрәм» и Ольга Соловьева, учитель физики гимназии №20 «Гармония» г. Казани, обладатель высшей квалификационной категории, нагрудного знака «Почетный наставник».

Ольга Соловьева отметила, что для нее попасть на «Электронную доску почета РТ» – предмет гордости.

«Я понимаю, что меня отметили на таком высоком уровне. Это говорит о том, что оценили мой многолетний труд, мою инициативность, вклад в наше общее дело. Я также горжусь своими коллегами, которые тоже оказались на Электронной доске почета», - поделилась учитель физики.

Гульназ Акбарова подчеркнула, что создание Электронной доски почета – значимое событие для Татарстана.

«Это шаг к общественному признанию профессий, которые способствуют развитию нашей республики. Для людей, которых выбрали для такого проекта, – это очень волнительно и ценно. Это непередаваемые эмоции», – поделилась преподаватель КФУ.

Справочная информация:
Электронную доску почета учредили в Татарстане в 2026 году по инициативе Раиса республики Рустама Минниханова. На нее предприятия и организации региона выдвинули около 15 тыс. сотрудников от более чем 4,9 тыс. организаций. Проект призван отметить жителей республики за профессиональные достижения, многолетний труд и вклад в развитие Татарстана. Изображения героев Электронной доски почета на экране стадиона будут обновляться.

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