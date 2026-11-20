Многие православные верующие задаются вопросом, разрешается ли устанавливать фотографию умершего родственника на могильном кресте. Некоторые считают подобное оформление нарушением церковных традиций. Однако священнослужители поясняют, что прямого запрета на размещение портретов усопших не существует. Об этом сообщает «ПроКазань» со ссылкой на канал «Святые места».

Иерей Виктор Никишов рассказал, что православные каноны не устанавливают обязательных требований относительно фотографий на надгробиях. Поэтому родственники могут самостоятельно выбирать, как оформить место захоронения близкого человека.

Исторически на православных могилах устанавливали кресты без дополнительных изображений. Крест символизировал христианскую веру и надежду на воскресение. Традиция размещать фотографии появилась значительно позже.

Особенно распространенным этот обычай стал в советский период. Тогда вместо деревянных или металлических крестов на кладбищах часто устанавливали каменные памятники с портретами покойных.

Со временем фотографии превратились в привычный элемент оформления захоронений. При этом их наличие не изменило религиозного значения могильного креста.

По словам священника, изображение усопшего может помогать близким сохранять память о нем и сосредоточиться на молитве. Кроме того, фотография позволяет младшим родственникам увидеть человека, которого они могли не застать при жизни.

Вместе с тем некоторые православные семьи предпочитают более традиционное оформление могилы, ограничиваясь установкой креста. Такой выбор также соответствует церковным обычаям.

Священнослужители напоминают, что для верующего гораздо важнее не внешний вид памятника, а молитвенное поминовение умершего.

Таким образом, размещение фотографии на могильном кресте не считается нарушением православных канонов. Окончательное решение остается за родственниками, которые могут учитывать семейные традиции и собственные предпочтения.

Может быть интересно: