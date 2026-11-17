В России предложили предоставить гражданам больше свободы в распоряжении пенсионными накоплениями. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил против автоматического перевода этих средств в программу долгосрочных сбережений. Политик считает, что подобные решения должны приниматься только с согласия владельцев денег. Об этом сообщает «ПроГород59».

Поводом для заявления стал законопроект Министерства финансов, который правительство направило в Государственную думу 6 ноября 2026 года. Документ предусматривает изменение порядка управления пенсионными накоплениями с 1 апреля 2027 года.

Согласно инициативе, ранее сформированные средства предполагается автоматически переводить в программу долгосрочных сбережений. При этом подавать отдельное заявление гражданам не потребуется.

Миронов раскритиковал такой механизм, напомнив о многочисленных изменениях пенсионной системы. В частности, с 2014 года формирование новых накоплений за счёт обязательных страховых взносов фактически заморожено.

По словам депутата, многие россияне не располагают свободными средствами, которые можно регулярно откладывать на будущее. Поэтому уже накопленные деньги, по его мнению, граждане должны иметь право использовать самостоятельно.

Политик предложил разрешить россиянам получать пенсионные накопления и направлять их на приобретение жилья, банковские вклады или другие личные потребности.

Вместе с тем Миронов отметил положительные стороны программы долгосрочных сбережений. Она предусматривает государственное софинансирование, а также возможность досрочного получения средств при определённых обстоятельствах. Среди них — потеря кормильца и необходимость оплаты дорогостоящего лечения.

Однако наличие таких преимуществ, считает депутат, не должно превращать участие в программе в обязательную процедуру.

Представители «Справедливой России» намерены подготовить поправки к правительственному законопроекту. Они будут направлены на сохранение права граждан самостоятельно выбирать способ распоряжения накоплениями.

При этом предлагаемые изменения не касаются страховой пенсии, трудового стажа и пенсионных коэффициентов. Речь идёт исключительно о средствах, сформированных в накопительной пенсионной системе.

Пока документ находится на рассмотрении в Госдуме. Возможность свободного получения пенсионных накоплений на любые цели остаётся предложением, а не действующей нормой законодательства.

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