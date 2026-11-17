Учёные обнаружили связь продолжительного дневного сна с риском смерти у пожилых
Частый и продолжительный дневной сон в пожилом возрасте может служить одним из признаков ухудшения здоровья. Исследование, опубликованное в JAMA Network Open, выявило связь между такими привычками и повышенным риском смерти. Однако авторы работы не утверждают, что именно дневной сон становится причиной этого риска.
Специалисты Mass General Brigham и Медицинского центра Университета Раша проанализировали данные 1338 пожилых участников проекта Rush Memory and Aging Project. Наблюдение продолжалось до 19 лет.
Для оценки режима отдыха использовались носимые мониторы активности. С 2005 года добровольцы в течение десяти дней носили их на запястьях. Устройства фиксировали, сколько человек спит днём, как часто отдыхает и в какое время обычно засыпает.
Согласно результатам анализа, дополнительный час дневного сна соответствовал повышению риска смерти примерно на 13%, а каждый новый эпизод отдыха — примерно на 7%. У тех, кто предпочитал спать утром, показатель был на 30% выше, чем у участников, отдыхавших после полудня. При этом нерегулярный дневной сон не продемонстрировал аналогичной связи.
Авторы допускают, что изменения режима могут отражать проблемы с ночным сном, хронические заболевания или нарушения суточных ритмов. В перспективе данные носимых устройств могут помочь отслеживать такие изменения и выявлять возможные проблемы со здоровьем на ранних этапах. Для практического применения этого подхода нужны дальнейшие исследования, сообщает "Самара Онлайн 24".
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