В Казани могут признать памятником федерального значения усадьбу на улице Галиаскара Камала, 4. Такую рекомендацию дали эксперты по итогам историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, сообщили в пресс-службе Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Точная дата постройки здания неизвестна. В Росреестре значится 1917 год, однако эти данные не подтверждены документально — массовая инвентаризация недвижимости началась лишь в 1930-е годы. Судя по объемно-планировочной композиции и характеру декора, усадьба могла быть возведена в конце XIX — начале XX века.

При этом эксперты не нашли связи здания с семьей купца Якова Шамова, чья усадьба находится на улице Островского, 23 и 25. Сам Шамов принадлежал к первой гильдии, был потомственным почетным гражданином, хлеботорговцем и меценатом, возглавлял федосеевскую старообрядческую общину Казани. После его смерти супруга Аграфена завершила строительство больницы на Третьей горе, которую назвали «Шамовской». После революции имущество семьи национализировали.

Само здание выполнено в формах эклектики: фасады украшают профилированные наличники окон, подоконные и междуэтажные пояса, венчающий карниз. По мнению экспертов, архитектурную ценность представляют подлинные пропорции, материалы и декоративное убранство, а также роль усадьбы в градостроительной структуре исторического центра Казани.