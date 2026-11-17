Радиологический дата-центр Минздрава Татарстана стал одним из самых быстрых референс-центров в стране: в среднем от поступления снимка до заключения, которое получает врач на месте, проходит всего девять минут. Такой результат стал возможен после масштабной модернизации цифровой инфраструктуры республиканского здравоохранения, сообщили в министерстве.

Изображения со всех медучреждений республики поступают в дата-центр, где круглосуточно работают рентгенологи, имеющие опыт в сосудистых центрах. Компьютерные томограммы они анализируют по единым структурированным протоколам, которые разработали главные внештатные специалисты Минздрава Татарстана отдельно для ишемического инсульта и кровоизлияний.

Как только исследование попадает в систему, эксперты сразу подключаются к дистанционному консилиуму и разбирают его в реальном времени, не дожидаясь очной встречи. Это позволяет ускорить постановку диагноза и своевременно начать лечение пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.