Пользователи Windows могут столкнуться с ситуацией, когда документ отказывается открываться в одной папке, но становится доступен после перемещения. Как выяснил журналист MakeUseOf Олувасеун Бамисиле, причиной может быть ограничение на длину пути к файлу. Об этом пишет Lenta.ru.

Во время работы с документом автор заметил, что тот не открывался из глубоко вложенного каталога. После переноса в папку, расположенную ближе к корню диска, проблема исчезла.

Дело в том, что операционная система учитывает весь путь к документу: букву диска, названия промежуточных папок и имя самого файла. При превышении лимита в 260 символов отдельные программы могут перестать распознавать такой адрес или сохранять документы.

Чтобы проверить эту версию, можно сократить названия папок либо переместить файл в каталог с более коротким путём. Если это помогает, вероятнее всего, проблема связана с установленным ограничением.

В Windows 10 появилась возможность использовать более длинные пути, но её необходимо включить в настройках. При этом поддержка зависит и от самого приложения: разработчики должны предусмотреть работу с такими адресами. Поэтому старые программы по-прежнему могут требовать сокращения пути к файлу, сообщает "Самара Онлайн 24".