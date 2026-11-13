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Миронов призвал разрешить россиянам забирать пенсионные накопления

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил против автоматического перевода пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений без их согласия. Депутат считает, что россияне должны самостоятельно решать, оставлять ли деньги в пенсионной системе или использовать их для других целей. Он намерен предложить соответствующие поправки к правительственному законопроекту. Об этом пишет ПроКазань ссылаясь официальный канал политика.

Поводом для заявления стала инициатива Министерства финансов, предусматривающая изменение порядка управления пенсионными накоплениями.

Разработанный ведомством законопроект уже внесен правительством в Государственную думу. Документ предполагает автоматический перевод накопительной части пенсии в программу долгосрочных сбережений.

Сергей Миронов считает, что подобное решение не должно приниматься без учета мнения граждан.

Миронов выступил за право выбора

Лидер «Справедливой России» напомнил, что российская пенсионная система неоднократно подвергалась изменениям.

Сначала была введена накопительная пенсия, затем с 2014 года формирование новых накоплений за счет обязательных страховых взносов фактически приостановили.

Позднее появилась добровольная программа долгосрочных сбережений.

По мнению Миронова, значительная часть граждан не может регулярно перечислять дополнительные деньги на будущую пенсию, поскольку располагаемых доходов не всегда хватает даже на текущие расходы.

Теперь, как отметил депутат, предлагается автоматически включить ранее сформированные пенсионные накопления в новую систему.

Миронов считает, что гражданам необходимо предоставить возможность самостоятельно распоряжаться накопленными средствами.

В частности, он предложил разрешить людям забирать деньги и направлять их на приобретение недвижимости, размещение на банковских вкладах или другие цели по собственному выбору.

Какие преимущества есть у программы долгосрочных сбережений

При этом Сергей Миронов признал, что новая система обладает определенными преимуществами по сравнению с прежним механизмом накопительной пенсии.

Одним из них является государственное софинансирование сбережений.

Программа также предусматривает возможность досрочного получения средств при определенных жизненных обстоятельствах.

В частности, речь идет о потере кормильца или необходимости оплатить дорогостоящее лечение.

По словам депутата, наличие таких возможностей не отменяет вопроса о добровольности участия.

Он подчеркнул, что даже при существовании дополнительных преимуществ решение о переводе накоплений должно оставаться за их владельцами.

Какие изменения предлагает Минфин

Правительство внесло законопроект о преобразовании пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений 6 ноября 2026 года.

Согласно предложению Министерства финансов, новые правила могут начать действовать с 1 апреля 2027 года.

Предполагается, что средства граждан будут переведены автоматически, без подачи отдельных заявлений.

При этом изменения не затрагивают страховую часть пенсии, порядок учета трудового стажа и пенсионных коэффициентов.

Таким образом, речь идет именно о пенсионных накоплениях, сформированных в системе обязательного пенсионного страхования.

Законопроект пока рассматривается парламентом и не вступил в силу.

«Справедливая Россия» подготовит поправки

Сергей Миронов заявил, что его партия ранее уже предлагала вернуть гражданам возможность свободнее распоряжаться пенсионными накоплениями.

Теперь представители политического объединения намерены внести изменения в правительственный документ.

Основное предложение заключается в предоставлении людям выбора между сохранением средств в системе долгосрочных сбережений и их получением для самостоятельного использования.

Депутат также выразил обеспокоенность тем, что постоянные изменения пенсионных правил могут отрицательно влиять на доверие населения к этой системе.

По его мнению, решения о дальнейшей судьбе накопленных денег необходимо принимать с учетом интересов самих граждан.

Таким образом, «Справедливая Россия» намерена добиваться законодательного закрепления права выбора при переводе пенсионных накоплений.

Окончательные условия преобразования накопительной пенсии будут определены после рассмотрения законопроекта Государственной думой.

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