Новости Татарстана

В автобусах Казани станет сложнее проехать свою остановку благодаря 2ГИС

Анастасия Шарова Автор статьи
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Пассажиры общественного транспорта Казани смогут меньше отвлекаться на проверку маршрута. В приложении 2ГИС появилось обновление, которое помогает не пропустить нужную остановку даже во время поездки по незнакомому району.

Сервис теперь показывает движение пользователя непосредственно на карте. Пассажир видит пройденный путь, ближайшие остановки и оставшееся расстояние до пункта назначения. Когда приближается место выхода или пересадки, приложение отправляет предупреждение.

Для запуска функции необходимо выбрать маршрут на общественном транспорте и нажать «В путь». После этого смартфон можно заблокировать или переключиться на другое приложение. Специальный виджет продолжит показывать информацию о поездке.

По словам менеджера продукта «Транспорт» в 2ГИС Дмитрия Шварца, нововведение избавляет пассажиров от необходимости постоянно открывать карту и самостоятельно подсчитывать остановки.

В подробной карточке маршрута пройденные участки обозначаются серым цветом, а текущий этап — синим. При проблемах с определением геолокации сервис предупредит пользователя о неточных данных.

Обновление уже доступно на смартфонах с Android и iOS. Оно может пригодиться казанцам во время поездок с пересадками, а также при использовании незнакомых маршрутов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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