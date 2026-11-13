В автобусах Казани станет сложнее проехать свою остановку благодаря 2ГИС
Пассажиры общественного транспорта Казани смогут меньше отвлекаться на проверку маршрута. В приложении 2ГИС появилось обновление, которое помогает не пропустить нужную остановку даже во время поездки по незнакомому району.
Для запуска функции необходимо выбрать маршрут на общественном транспорте и нажать «В путь». После этого смартфон можно заблокировать или переключиться на другое приложение. Специальный виджет продолжит показывать информацию о поездке.
По словам менеджера продукта «Транспорт» в 2ГИС Дмитрия Шварца, нововведение избавляет пассажиров от необходимости постоянно открывать карту и самостоятельно подсчитывать остановки.
В подробной карточке маршрута пройденные участки обозначаются серым цветом, а текущий этап — синим. При проблемах с определением геолокации сервис предупредит пользователя о неточных данных.
Обновление уже доступно на смартфонах с Android и iOS. Оно может пригодиться казанцам во время поездок с пересадками, а также при использовании незнакомых маршрутов.
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