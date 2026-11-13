Лесные питомники Татарстана перевыполнили план по саженцам

В Татарстане подвели итоги инвентаризации базисных лесных питомников: за год здесь вырастили 32,7 млн саженцев деревьев. Работы велись в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

Основную часть посадочного материала — 28,6 млн штук — составили сеянцы хвойных пород: сосны, ели и лиственницы. Ещё 4,1 млн пришлось на лиственные деревья, среди которых дуб, берёза и ясень.

План по выращиванию удалось перевыполнить на 5%. Как отметил глава ведомства, такого результата добились благодаря профессионализму специалистов отрасли, современному оборудованию и строгому соблюдению агротехнических требований. Качество саженцев соответствует установленным стандартам.

Выращенный материал в 2027 году направят на восстановление лесов, природоохранные акции и создание защитных насаждений. Проект реализуется в рамках региональной программы «Сохранение лесов в Республике Татарстан».