Лесные питомники Татарстана перевыполнили план по саженцам
В Татарстане подвели итоги инвентаризации базисных лесных питомников: за год здесь вырастили 32,7 млн саженцев деревьев. Работы велись в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.
Основную часть посадочного материала — 28,6 млн штук — составили сеянцы хвойных пород: сосны, ели и лиственницы. Ещё 4,1 млн пришлось на лиственные деревья, среди которых дуб, берёза и ясень.
План по выращиванию удалось перевыполнить на 5%. Как отметил глава ведомства, такого результата добились благодаря профессионализму специалистов отрасли, современному оборудованию и строгому соблюдению агротехнических требований. Качество саженцев соответствует установленным стандартам.
Выращенный материал в 2027 году направят на восстановление лесов, природоохранные акции и создание защитных насаждений. Проект реализуется в рамках региональной программы «Сохранение лесов в Республике Татарстан».
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