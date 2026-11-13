Новости Казани

Казанский метрополитен откажется от жетонов с 2027 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В казанском метро завершили переход на оплату проезда по QR-кодам: на всех станциях обновили считыватели, установили оборудование для распознавания кодов и перепрограммировали автоматы по продаже билетов. Теперь пассажиры могут приобрести разовый билет с уникальным защищенным QR-кодом, который печатается на чековой ленте, и приложить его к турникету для прохода.

Как пояснил директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, отказ от жетонов связан с их высокой себестоимостью — более 100 рублей за штуку. При этом многие туристы увозят жетоны с собой как сувениры, и предприятие ежегодно теряет на этом порядка шести-семи миллионов рублей.

С 1 января 2027 года жетоны перестанут принимать на входе. Пассажиры, у которых они останутся, смогут обменять их на QR-коды в кассах вестибюлей. В дальнейшем метрополитен планирует продавать жетоны уже как сувенирную продукцию.

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