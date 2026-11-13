Пирамиды Гизы могли быть древнее на тысячи лет: версия исследователя
Антониу Амброзиу предложил пересмотреть возраст трех крупнейших пирамид Египта. По версии независимого исследователя, сооружения на плато Гиза могли быть созданы около 12 тысяч лет назад, а фараоны IV династии лишь использовали уже существующие памятники. Эта гипотеза изложена в его работе «Пирамиды Гизы: наследие неизвестной цивилизации».
Согласно принятой датировке, пирамиды Хуфу, Хафры и Менкаура построили примерно 4,6 тысячи лет назад, в эпоху Древнего царства. Версия Амброзиу пока не подтверждена доказательствами и не прошла независимую научную экспертизу.
Автор гипотезы обращает внимание на инженерную точность сооружений: обработку камня, геометрию оснований и ориентацию по сторонам света. Кроме того, он указывает на то, что внутри трех пирамид не обнаружили царских мумий и полного погребального инвентаря. Исследователь считает, что имеющихся письменных свидетельств о строительстве пирамид при конкретных правителях недостаточно.
Вместе с тем одним из исторических свидетельств остается картуш с именем Хуфу, нанесенный красной охрой в помещении над Камерой царя. Большинство специалистов по Древнему Египту считают надпись подлинной. Отсутствие погребальных находок само по себе также не позволяет сделать вывод о более раннем возрасте сооружений.
Еще один довод Амброзиу касается Большого сфинкса. Следы эрозии на его поверхности он объясняет возможным длительным воздействием осадков в период, когда климат региона был влажнее. Однако ученые продолжают спорить о причинах разрушения камня, а по его состоянию нельзя точно установить дату создания памятника.
В своей работе исследователь проводит параллели между пирамидами Гизы, комплексом Саксайуаман в Перу и сооружениями Баальбека в Ливане. Он предполагает, что эти памятники могли быть частью единой строительной традиции. Также Амброзиу обращается к понятию «Зеп Тепи» — «Первое время» из древнеегипетской мифологии. Но ни архитектурные сходства, ни мифы не подтверждают существование общей неизвестной цивилизации.
Принятая датировка пирамид основана на археологических, письменных и естественно-научных данных. Среди них — папирусы из Вади-эль-Джарфа, содержащие сведения о доставке известняка для строительства комплекса Хуфу в период его правления, и исследования древних водных путей в районе Гизы.
Таким образом, предположение о 12-тысячелетнем возрасте пирамид остается альтернативной гипотезой. На данный момент научных оснований для пересмотра общепринятой хронологии нет, сообщает "Самара Онлайн 24".
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