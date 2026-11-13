Новости Татарстана

Суд отложил разбирательство по Мергасовскому дому до декабря

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Верховный суд Татарстана начал рассмотрение иска Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры к Комитету РТ по охране объектов культурного наследия. Общественники настаивают, что приказ об утверждении предмета охраны дома 18 на улице Дзержинского был подготовлен формально, без фиксации ключевых параметров здания, что позволяет проектировщикам искажать аутентичность памятника.

Зампредседателя отделения Глафира Ахмадуллина заявила ходатайство о проведении судебной историко-культурной экспертизы и приостановке реставрационных работ до её завершения. Суд удовлетворил требования и отложил процесс до 1 декабря 2026 года.

Спор возник после выхода приказа № 299-П от 26 мая 2026 года. По мнению активистов, в документе не зафиксированы габаритные, высотные, конструктивные и стилистические характеристики здания, где жили писатели Абдулла Алиш и Кави Наджми. Ранее общественники раскритиковали новый проект Мергасовского дома, назвав снос исторического здания незаконным.

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