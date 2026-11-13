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Редкого налима с необычной окраской поймали в американском озере

Служба новостей Автор статьи
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В гавани Освего на озере Онтарио американские биологи обнаружили редкого налима с необычной жёлто-оранжевой окраской. Находка была сделана во время исследования водоёма, направленного на выявление инвазивных видов.

Как сообщили в Службе охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, необычный цвет рыбы обусловлен ксантохромией — редкой генетической особенностью, влияющей на образование пигментов. В отличие от большинства налимов, которые имеют тёмную серую, коричневую или зеленоватую окраску, найденная особь оказалась ярко-жёлтой.

Исследователи обратили внимание не только на внешний вид рыбы, но и на её состояние. Налим выглядел нездоровым и сильно истощённым, поэтому его направили в ветеринарный колледж Корнеллского университета для дальнейшего изучения.

Эта находка важна и с точки зрения оценки численности вида. Налимы обитают преимущественно в холодной глубокой воде, а их популяция в озере Онтарио остаётся небольшой. В ходе научных обследований гавани Освего такую рыбу прежде не фиксировали, хотя сообщения от местных рыбаков уже поступали.

Специалисты надеются, что обследование необычного экземпляра позволит получить дополнительные сведения о состоянии налима в Великих озёрах и поможет в разработке природоохранных решений, сообщает "Самара Онлайн 24".

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