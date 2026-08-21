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Лента.ру: удаленные файлы на флешке могут восстановить хакеры

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Старые USB-флешки не стоит выбрасывать без предварительной очистки. Даже после обычного удаления файлов часть информации может оставаться на накопителе и при определенных условиях восстанавливаться специальными программами, пишет «Лента.ру» со ссылкой на SlashGear.

Авторы материала отмечают, что удаление файла не всегда означает его полное исчезновение из памяти устройства. Часто система лишь помечает занятое место как свободное для новой записи.

Пока поверх старых данных не записана новая информация, содержимое накопителя может оставаться доступным для восстановления. Это особенно важно, если на флешке хранились документы, фотографии, рабочие файлы или другие личные материалы.

Для пользователей Windows одним из способов очистки является форматирование. Нужно подключить накопитель к компьютеру, открыть его меню и выбрать пункт «Форматировать». При этом рекомендуется отключить быстрое форматирование и затем подтвердить операцию.

На компьютерах macOS аналогичную процедуру можно выполнить через встроенную «Дисковую утилиту». В ней нужно выбрать нужный накопитель и воспользоваться командой «Стереть».

Однако при особо чувствительной информации обычного форматирования может быть недостаточно. В таких случаях специалисты советуют применять более надежные методы безопасного удаления данных или не передавать накопитель другим людям.

Самым радикальным вариантом остается физическое уничтожение устройства. Для этого необходимо повредить микросхему памяти внутри корпуса, поскольку именно на ней хранятся данные.

После уничтожения флешку следует утилизировать как электронное устройство, соблюдая правила обращения с такой техникой.

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