Когда лучше бегать летом: утром или вечером? Ответил врач

Летом время тренировки становится особенно важным, поскольку жара и высокая влажность повышают нагрузку на организм. Травматолог-ортопед EMC Иван Васильев рассказал, когда пробежка будет безопаснее и полезнее, пишет «Чемпионат».

По словам специалиста, в прохладное время года разница между утренним и вечерним бегом обычно не так заметна. Однако летом ситуация меняется из-за высокой температуры воздуха.

Во время бега организм вырабатывает много тепла. Чтобы поддерживать нормальную температуру тела, усиливается потоотделение и возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

Чем жарче на улице, тем больше ресурсов требуется организму для привычной нагрузки. Поэтому летом время пробежки влияет не только на комфорт, но и на безопасность.

Утро обычно считается самым прохладным временем суток. До восхода солнца и в первые часы после него температура воздуха чаще ниже, чем вечером.

Это помогает легче переносить тренировку и снижает риск перегрева. Кроме того, утром на улицах и в парках меньше людей, а воздух обычно чище, чем после активного городского дня.

Еще одно преимущество утренней пробежки связано с режимом сна. Солнечный свет в первой половине дня помогает поддерживать цикл сна и бодрствования.

При этом у ранних тренировок есть особенности. После сна суставная жидкость становится более вязкой, а мышцам и связкам нужно время для адаптации к нагрузке.

Поэтому перед утренним бегом особенно важна разминка. Резко выходить на привычный темп не стоит.

Если человек бежит натощак и не привык к такой нагрузке, возможны слабость и головокружение. Кроме того, утренние тренировки подходят не всем, поскольку некоторым людям нужно больше времени, чтобы окончательно проснуться.

Вечерний бег удобен тем, кто не успевает тренироваться утром. Он также помогает снять напряжение после рабочего дня.

К вечеру температура тела естественно повышается, мышцы становятся более эластичными, а координация улучшается. Поэтому многим проще поддерживать высокий темп и выполнять интенсивные тренировки именно вечером.

Однако после жаркого дня воздух не всегда успевает остыть. Асфальт и другие поверхности продолжают отдавать накопленное тепло даже после захода солнца.

Из-за этого нагрузка на сердечно-сосудистую систему может оставаться высокой. Кроме того, интенсивная пробежка незадолго до сна иногда мешает засыпанию.

Специалист советует оставлять между тренировкой и сном хотя бы несколько часов. Вечером также стоит учитывать большое количество людей, велосипедов и самокатов на популярных маршрутах.

Васильев отметил, что показатели выносливости могут немного меняться в зависимости от времени суток. Однако для большинства любителей важнее регулярность, а не конкретный час тренировки.

Организм постепенно привыкает к выбранному графику. Если человек постоянно бегает утром или вечером, со временем он лучше переносит нагрузку именно в это время.

Для снижения веса время суток также не играет решающей роли. Гораздо важнее регулярность занятий, их продолжительность, общий расход энергии и дефицит калорий.

Летом при выборе времени для пробежки нужно прежде всего учитывать самочувствие и погодные условия. В комфортной температуре тренировку легче выполнить полностью и без чрезмерной нагрузки.

Для безопасного бега в жару специалист советует заранее пить воду. Примерно за час до тренировки можно выпить около 400–500 миллилитров воды, а во время длительной пробежки восполнять жидкость небольшими порциями каждые 15–20 минут.

Одежду лучше выбирать легкую, светлую и дышащую. В солнечную погоду стоит использовать головной убор и очки от солнца.

Во время пробежки важно следить за пульсом и самочувствием. Если нет пульсометра, можно ориентироваться на разговорный тест: во время бега должно быть возможно произнести несколько предложений без сильной одышки.

При головокружении, слабости, тошноте или необычно высоком пульсе нагрузку лучше снизить или прекратить тренировку.

В жаркую погоду не стоит стремиться к рекордам. Высокая температура сама по себе увеличивает нагрузку на организм, поэтому летом безопаснее ориентироваться на самочувствие, а не на скорость.

По словам специалиста, универсального ответа на вопрос о лучшем времени для бега летом нет. С точки зрения защиты от перегрева утренние тренировки чаще имеют преимущество, но вечерние пробежки тоже подходят, если воздух успевает остыть и человеку удобнее заниматься после работы или учебы.

Главное — выбрать такой график, которого получится придерживаться регулярно.

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