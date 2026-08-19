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Камера сняла, как судья обратился с необычной просьбой к Месси в финале ЧМ-2026

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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ФИФА опубликовала кадры финального матча чемпионата мира 2026 года между Аргентиной и Испанией, снятые с камеры, закрепленной на главном арбитре Славко Винчиче. На одном из фрагментов судья обращается к Лионелю Месси с просьбой успокоить Леандро Паредеса, сообщает Sports.ru со ссылкой на Cadena SER.

Испания выиграла у Аргентины со счетом 1:0. В концовке встречи обстановка на поле стала особенно напряженной, и Винчич, опасаясь возможного второго предупреждения для Паредеса, обратился к капитану аргентинцев.

На опубликованном видео арбитр просит Месси проконтролировать партнера по команде, поскольку у того уже была желтая карточка. Словенский судья рассчитывал, что капитан сможет повлиять на поведение полузащитника и не допустить удаления.

После финального свистка на поле произошел конфликт между футболистами. По данным СМИ, защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил Родри рукой в грудь, после чего между игроками началась перепалка. В эпизод также вмешался Паредес: он толкнул Эрика Гарсию, схватил его за горло, а затем грубо повалил на газон Гави, который пытался разнять участников стычки.

При этом в найденных источниках о видео с камеры арбитра говорится, что Винчич в итоге удалил другого аргентинского футболиста — Энцо Фернандеса. Он получил две желтые карточки: первую за споры с арбитром, вторую — за грубый фол.

Опубликованные кадры показали, насколько напряженной была атмосфера в финале. Просьба Винчича к Месси стала одним из эпизодов, который продемонстрировал, что судья пытался сдержать эмоции игроков еще до новых конфликтов на поле.

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