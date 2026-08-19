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Деймос пережил космическую катастрофу: Марс почти лишился своей луны

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Один из двух спутников Марса, Деймос, в далеком прошлом мог столкнуться с крупным для него астероидом. По расчетам планетологов Бернского университета, тело диаметром около 320 метров ударило по спутнику по касательной, сообщает ESA.

Размер Деймоса составляет около 12 километров, поэтому столкновение оказалось крайне мощным для этого небесного тела. По версии исследователей, удар разрушил южную часть спутника и почти полностью перемешал его внутренние слои.

К такому выводу ученые пришли после анализа данных европейского зонда Hera. В марте 2025 года аппарат совершил сближение с Марсом и Деймосом: по данным Европейского космического агентства, во время пролета расстояние до спутника составило около 300 километров.

Снимки помогли изучить крупное образование в районе южного полюса Деймоса. Речь идет о кратере диаметром около 10 километров. Компьютерное моделирование показало, что наиболее вероятным объяснением его появления является древнее столкновение с астероидом.

При этом Деймос не разрушился полностью. Ученые объясняют это рыхлой структурой его недр. В космос, по расчетам, было выброшено лишь около одного процента вещества спутника, а многие старые кратеры на поверхности сохранились почти без повреждений.

Следующим этапом проверки этой гипотезы может стать японская миссия MMX. Ее запуск запланирован на ноябрь, а сама миссия должна изучить спутники Марса и помочь уточнить, действительно ли древний удар изменил внутреннее строение Деймоса.

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