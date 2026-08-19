Теннисиста Ника Кирьоса отстранили после положительного теста на кокаин

Австралийского теннисиста Ника Кирьоса временно отстранили от соревнований после положительной допинг-пробы на кокаин. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Международное агентство по обеспечению честности в теннисе.

Пробу у 31-летнего спортсмена взяли 22 июня во время турнира категории ATP 250 на Мальорке в Испании. Позднее лаборатория, аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством, подтвердила наличие в анализах бензоилэкгонина — метаболита кокаина.

Кокаин относится к запрещенным стимуляторам и входит в перечень веществ, запрещенных во время соревнований. Временное отстранение в подобных случаях является обязательным из-за характера обнаруженного вещества.

Дисквалификация Кирьоса действует с 4 августа 2026 года. Пока она сохраняется, теннисист не может играть, тренировать или посещать турниры, организованные либо одобренные руководящими теннисными структурами, турнирами Большого шлема и национальными федерациями.

В правилах антидопинговой программы предусмотрены более мягкие санкции, если будет доказано, что вещество употреблялось во внесоревновательный период. Кирьос имеет право обжаловать временное отстранение, однако, по данным Международного агентства по обеспечению честности в теннисе, к моменту публикации он этого не сделал.

Ранее газета «ВЗГЛЯД» писала, что в феврале 2025 года итальянский теннисист Янник Синнер получил трехмесячную дисквалификацию по делу о нарушении антидопинговых правил.

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