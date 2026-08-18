James Webb нашел объект, который грозит изменить взгляд на природу чёрных дыр
Космический телескоп James Webb помог астрономам обнаружить необычный яркий объект в молодой Вселенной. Источник получил название MoM-BH*-1 и, по версии исследователей, может представлять собой черную дыру в плотной газовой оболочке, сообщает Nature.
Объект заметили во время поиска далеких галактик в рамках программы наблюдений Mirage or Miracle. Результаты исследования были опубликованы 12 августа 2026 года.
По внешним признакам MoM-BH*-1 напоминает гигантскую звезду. Однако количество выделяемой энергии оказалось слишком большим, чтобы его можно было объяснить обычными звездными процессами.
Астрономы обратили внимание на насыщенный красный цвет и высокую яркость источника. Сначала такие особенности можно было связать с большим количеством космической пыли.
Однако спектральные данные не подтвердили это объяснение. Кроме того, специалисты обнаружили у объекта чрезвычайно глубокий бальмеровский скачок.
После компьютерного моделирования ученые пришли к выводу, что MoM-BH*-1 может быть черной дырой, окруженной плотным газовым коконом.
Предполагаемая масса черной дыры составляет около 100 тысяч масс Солнца. Размер водородной оболочки вокруг нее может быть сопоставим с размерами Солнечной системы.
По оценке исследователей, такой объект способен выглядеть как звезда, хотя источник его свечения устроен иначе. Основное излучение возникает за счет вещества, которое падает в черную дыру.
Мощность этого излучения примерно в 100 миллиардов раз превышает уровень, который мог бы обеспечить известный обычный звездный источник.
Открытие может помочь объяснить природу так называемых маленьких красных точек, которые James Webb обнаруживает в далеком космосе.
Ученые допускают, что за частью таких объектов могут скрываться похожие черные дыры в плотных газовых оболочках. Эти системы рассматриваются как возможный этап раннего роста массивных черных дыр.
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