Идет розыск проректора МГИМО Кузьминой по делу о мошенничестве
Проректора МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталию Кузьмину и ее сына Энвера Кузьмина объявили в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным издания, фигурантов подозревают в организации схемы, связанной с отчуждением нежилых помещений в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park в московских Хамовниках.
По версии следствия, для распоряжения имуществом могли использоваться аффилированные компании. Речь идет о помещениях, которые, как утверждается, предназначались для обслуживания всего жилого комплекса и размещения инженерной инфраструктуры.
Всего в деле упоминаются 80 объектов. Согласно материалам, они были оформлены в частную собственность, после чего реализованы.
Поводом для обращения в полицию стало заявление нового управляющего домом — товарищества собственников недвижимости «Дом на Ефремова». Оно сменило прежнюю управляющую компанию «Реставрация-Н+».
После инвентаризации товарищество обнаружило, что часть объектов находится в частных руках. После этого материалы были переданы правоохранительным органам.
Наталии и Энверу Кузьминым заочно предъявлены обвинения. По информации источников РБК, они находятся за границей и свою вину не признают.
Расследованием занимается Главное следственное управление МВД по Москве. Подробности позиции защиты и условия возможного дальнейшего разбирательства не раскрываются.
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