Хореограф Глейхенгауз назвал причины раннего ухода фигуристов

Хореограф Даниил Глейхенгауз попросил поклонников фигурного катания с большим пониманием относиться к спортсменам, которые решают досрочно завершить карьеру. Об этом он рассказал в эфире канала «Тачка на задачку».

По словам специалиста, зрители чаще всего видят только финальные выступления фигуристов на крупных турнирах, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

При этом за пределами трансляций остаются годы тяжелых тренировок. Глейхенгауз напомнил, что многие спортсмены начинают заниматься фигурным катанием примерно с четырех лет и с раннего детства полностью посвящают себя спорту.

Хореограф отметил, что болельщики нередко удивляются, когда фигурист объявляет об уходе всего через несколько лет после выхода на пик популярности.

По его словам, такие решения могут быть связаны с накопленной усталостью и нежеланием дальше жить в жестком тренировочном режиме.

Глейхенгауз подчеркнул, что личные цели и планы спортсменов не обязаны совпадать с ожиданиями зрителей.

Он добавил, что разочарование болельщиков из-за ухода любимых фигуристов остается их собственной реакцией, а не обязанностью атлетов продолжать карьеру.

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