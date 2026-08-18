Не у нас

Хореограф Глейхенгауз назвал причины раннего ухода фигуристов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Хореограф Даниил Глейхенгауз попросил поклонников фигурного катания с большим пониманием относиться к спортсменам, которые решают досрочно завершить карьеру. Об этом он рассказал в эфире канала «Тачка на задачку».

По словам специалиста, зрители чаще всего видят только финальные выступления фигуристов на крупных турнирах, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры.

При этом за пределами трансляций остаются годы тяжелых тренировок. Глейхенгауз напомнил, что многие спортсмены начинают заниматься фигурным катанием примерно с четырех лет и с раннего детства полностью посвящают себя спорту.

Хореограф отметил, что болельщики нередко удивляются, когда фигурист объявляет об уходе всего через несколько лет после выхода на пик популярности.

По его словам, такие решения могут быть связаны с накопленной усталостью и нежеланием дальше жить в жестком тренировочном режиме.

Глейхенгауз подчеркнул, что личные цели и планы спортсменов не обязаны совпадать с ожиданиями зрителей.

Он добавил, что разочарование болельщиков из-за ухода любимых фигуристов остается их собственной реакцией, а не обязанностью атлетов продолжать карьеру.

Рекомендуем также:

  1. Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
  2. Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
  3. Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
  4. Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
  5. Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Новости России

день назад

Владельцы Samsung и Xiaomi чаще других подключают ускорение мобильного интернета

санэпидемстанция московская область официальный сайт красногорский район

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

контейнер для вывоза строительного мусора цена в Москве

Не у нас

9 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

16 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Кулинария

час назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Интересное в Казани

8 часов назад

Дом влияет на уровень стресса: квиз из пяти вопросов для жителей Казани, которые хотят выбрать интерьер без дизайнера

Технологии

час назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»

Технологии

2 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Кулинария

3 часа назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру
МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьб...
Новости России
5 дней назад

МТС представила онлайн-игру об инклюзии и борьбе со стереотипами