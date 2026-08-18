HONOR Pad 20 Pro и Pad 20 Pro Paperlike Edition представлены на мировом рынке

Компания HONOR представила на глобальном рынке два новых планшета — Pad 20 Pro и Pad 20 Pro Paperlike Edition. Стоимость устройств производитель пока не назвал, сообщает HONOR.

HONOR Pad 20 Pro получил 12,1-дюймовый жидкокристаллический экран с разрешением 3000 на 1872 пикселя и плотностью 292 пикселя на дюйм.

Дисплей поддерживает частоту обновления до 165 герц. Также заявлены яркость до 700 нит в режиме повышенной яркости, контрастность 1500 к 1 и отображение до 1,07 миллиарда цветов.

Экран охватывает цветовое пространство DCI-P3 и поддерживает технологии AI Super Dynamic Display и AI Vivid Display.

Для снижения нагрузки на зрение HONOR использовала систему Eye Comfort Display. Она объединяет программные и аппаратные решения. Также планшет получил сертификацию TÜV Rheinland по низкому уровню синего света и отсутствию мерцания.

Версия HONOR Pad 20 Pro Paperlike Edition оснащена таким же 12,1-дюймовым экраном с разрешением 3000 на 1872 пикселя и частотой обновления 165 герц. Главное отличие этой модели — матовое покрытие Paperlike.

В HONOR заявили, что использовали двухслойную антибликовую конструкцию с оптической пленкой. Она должна создавать визуальные и тактильные ощущения, близкие к бумаге.

По данным производителя, такое покрытие снижает эффект искрения на 50 процентов и устраняет до 99 процентов влияния окружающего света.

Paperlike Edition также поддерживает полноцветный режим Paper-like. Он предназначен для чтения текста, создания заметок и рисования.

Для дисплея этой версии заявлена сертификация TÜV Rheinland Paper-Like. Набор технологий защиты зрения дополнен отдельным матовым покрытием.

Обе модели работают на процессоре Snapdragon 8s Gen 4. По сравнению с предыдущим поколением HONOR заявляет рост производительности центрального процессора на 31 процент, а графического — на 49 процентов.

Планшеты совместимы со стилусом HONOR Magic-Pencil 4s. Он отличается низкой задержкой и высокой чувствительностью к нажатию.

Дополнительно для устройств предлагается фирменная клавиатура с поддержкой Bluetooth и голосового ввода с использованием искусственного интеллекта.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 10 100 миллиампер-часов. По данным HONOR, планшеты могут работать до 12 часов при просмотре видео, до 7 часов в играх, до 8 часов при создании заметок и до 13 часов в режиме чтения.

В режиме ожидания заявлено до 72 дней работы.

Несмотря на крупный аккумулятор, корпус планшетов остался тонким и легким. Толщина составляет 6,29 миллиметра, а масса — около 537 граммов. Размеры устройства — 277,07 на 179,28 миллиметра.

За звук отвечает система из шести динамиков. Она дополнена алгоритмом HONOR Sound и поддержкой DTS:X Ultra.

Основная камера получила разрешение 13 мегапикселей, автофокус и диафрагму f/2.0. Фронтальная камера оснащена 8-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/2.0.

Планшеты поддерживают Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. В качестве операционной системы установлена MagicOS 10 на базе Android 16.

Рекомендуем также: