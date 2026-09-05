Минфин сократит покупки валюты до 55,6 млрд рублей

С понедельника Минфин сократит покупки валюты в рамках бюджетного правила до 55,6 млрд рублей в рублевом эквиваленте. Ранее объем составлял 100,6 млрд. Это поддержит рубль, который на неделе отскочил от отметки 13 рублей за юань.

Дополнительную поддержку рублю окажет оферта Роснефти по юаневым облигациям на 15 млрд юаней, запланированная на 15 сентября. По опыту предыдущих оферт компания будет покупать валюту на внутреннем рынке. Через 12 дней истекают валютные фьючерсы, после чего рынок часто меняет направление.

На рынке акций индекс IMOEX превысил 50-дневную скользящую среднюю, но удержался выше нее только два дня. Рост поддержало закрытие коротких позиций, а частные инвесторы в августе вложили в акции 30,5 млрд рублей, остановив отток. Вблизи 800 пунктов по RTSI вновь возможна попытка разворота.

Рынок ОФЗ третью неделю замер у доходности 16% по длинным бумагам. Презентация ОНЕГДКП сняла риски скорого повышения ключевой ставки, хотя возможность ужесточения сохранена как сигнал. Снизить инфляцию до 6% — нижней границы прогноза ЦБ — могут сезонное падение спроса на бензин и запуск НПЗ после ремонтов.