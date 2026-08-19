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В Турции пытаются выкачать больше денег из туристов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Министерство культуры и туризма Турции утвердило план развития зимних курортов, согласно которому горнолыжные направления страны должны перейти в более дорогой сегмент отдыха. Речь идет об отказе от массового туризма в пользу формата «ультралюкс», следует из стратегии Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Изменения затронут инфраструктуру курортов Эрджиес, Паландекен и Улудаг. На склонах вместо недорогих гостиниц планируют развивать небольшие отели высокого класса, площадки для вертолетов, предназначенные для катания с высадкой с воздуха, а также рестораны премиального уровня. Новые разрешения на строительство намерены выдавать только для пятизвездочных резиденций и шале с индивидуальным обслуживанием.

Главная задача реформы — повысить средние траты каждого туриста в три-четыре раза. Турецкие власти рассчитывают покрыть расходы, связанные с внутренней инфляцией, за счет привлечения обеспеченных гостей, прибывающих на частных самолетах, а также проведения закрытых конгрессов высокого уровня.

Сокращение числа доступных бюджетных вариантов может привести к подорожанию абонементов на подъемники и проката горнолыжного снаряжения. В результате отдых на турецких зимних курортах станет менее доступным для путешественников со средним доходом.

Российским туристам, которые планируют зимние поездки, придется учитывать возможный рост расходов. Альтернативой может стать выбор других направлений для горнолыжного отдыха.

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