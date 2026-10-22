Фермер пережил 6-минутную остановку сердца и рассказал, что увидел

Американский фермер Филипп Хашейдер из штата Висконсин пережил остановку сердца во время тренировки и после спасения поделился необычными воспоминаниями. Мужчина утверждает, что на протяжении шести минут, пока его сердце не билось, он ощущал себя вне собственного тела и наблюдал за действиями окружающих. Об этой истории сообщило британское издание The Mirror.

Обычная тренировка закончилась остановкой сердца

Хашейдер занимался в спортивном зале и выполнял упражнение со штангой. После двадцатого повторения ему внезапно стало плохо, а спустя несколько мгновений он потерял сознание.

У мужчины произошел сердечный приступ, приведший к остановке сердца. На помощь пострадавшему пришли медики, которым удалось восстановить сердечную деятельность примерно через шесть минут после ее прекращения.

Несмотря на тяжесть произошедшего, фермер выжил. Позднее он рассказал, что сохранил необычные воспоминания о времени, проведенном без сознания.

Что мужчина почувствовал во время клинической смерти

По утверждению Хашейдера, сначала он словно покинул собственное тело. Ему казалось, что он наблюдает со стороны за людьми, пытавшимися вернуть его к жизни.

При этом мужчина не чувствовал боли или страха. Напротив, он описал свое состояние как необычайно спокойное и легкое. Фермер даже хотел сообщить окружающим, что прекрасно себя чувствует, однако не мог установить с ними контакт.

Затем привычная обстановка, по его воспоминаниям, исчезла. Американец ощутил себя в огромном пространстве, у которого не было видимых границ.

Он подчеркнул, что не наблюдал звезд, небесных светил или других объектов, которые могли бы помочь определить местонахождение. Вместо этого мужчина описал непрерывно движущиеся потоки энергии.

Хашейдер утверждает, что ощущал собственное движение среди этих потоков, хотя не понимал, куда именно направляется. Все происходящее сопровождалось чувством абсолютного покоя.

Пережитое изменило отношение фермера к жизни

После реанимации американец смог вернуться к повседневным занятиям, однако его мировоззрение заметно изменилось.

По признанию мужчины, он начал больше ценить отношения с близкими, иначе воспринимать привычные события и задумываться о собственном предназначении.

Теперь Хашейдер считает важным помогать окружающим и поддерживать людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах. Свой необычный опыт он воспринимает как повод делиться надеждой.

Вместе с тем описанные фермером ощущения представляют собой личные воспоминания о критическом состоянии организма. Они не доказывают существование загробного мира или возможность сознательного восприятия происходящего после смерти.

В России врачи вернули пациента к жизни спустя несколько часов

Известны и другие случаи успешной реанимации после продолжительной остановки сердца. Один из них произошел в Красноярске в декабре 2024 года.

В краевую клиническую больницу доставили мужчину с тяжелым переохлаждением. Температура его тела опустилась приблизительно до 19,8 градуса, самостоятельное дыхание отсутствовало, а сердце не работало.

Медицинская бригада приступила к интенсивным реанимационным мероприятиям. Для поддержания жизненно важных функций использовалось специальное оборудование, обеспечивавшее кровообращение и постепенное согревание пациента.

Восстановить сердечную деятельность удалось через 219 минут — более чем спустя три с половиной часа. После этого мужчина продолжил лечение под наблюдением специалистов.

История Филиппа Хашейдера привлекла внимание прежде всего благодаря его рассказу о переживаниях во время клинической смерти. Однако установить, насколько точно эти воспоминания отражают происходившее в период остановки сердца, невозможно. Необычные ощущения остаются субъективным опытом человека, пережившего тяжелое состояние.

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