Новости Татарстана

Татарстан готов растить новое поколение исламских учёных, заявили в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Казань впервые стала площадкой не только олимпиады по исламским дисциплинам и арабскому языку, но и форума «Диалог культур: Россия — Исламский мир». О его проведении и задачах рассказали на самом мероприятии — в обсуждении участвовали ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и вице-премьер республики Василь Шайхразиев. В столицу республики приехали студенты, молодые исследователи и активисты из 17 стран, включая Турцию, Малайзию, Индонезию, Катар, Оман, Сирию, Пакистан, Индию, Кувейт, Боснию и Герцеговину, Сербию и ЮАР.

Мухаметшин объяснил, что такая встреча нужна не только для соревнований: молодёжь должна обсуждать волнующие её темы, делиться опытом и рассказывать, как устроены исламское образование и межконфессиональные отношения в разных государствах. Самигуллин напомнил, что Казань исторически была одним из центров религиозных знаний наряду с Бухарой, Самаркандом, Дамаском, Багдадом и Каиром. По его словам, в республике есть университет, академия, медресе и курсы при мечетях — то есть база для подготовки нового поколения учёных.

Сегодня в Татарстане работают 1600 мечетей и 11 мусульманских учебных заведений, а в Казани — более 80 мечетей. В России действуют 15 исламских вузов и свыше 80 медресе, где учатся около 10 тысяч студентов. Шайхразиев добавил, что гости увозят из Казани не только знания: республика показывает гостеприимство и стремление к созиданию, а в Казанском кремле рядом находятся православный и мусульманский храмы. Это, по его мнению, особенно отмечают приезжие.

Иностранные участники говорили о необходимости диалога. Представитель Университета гуманитарных наук имени Мухаммада бен Зайеда Марьям аль-Калбэни подчеркнула, что обмен культурным опытом должен строиться на взаимном уважении. Доктор Наваф из министерства вакуфов Катара назвал форум площадкой для обмена опытом между молодёжью. Победителей олимпиады наградят уже сегодня.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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