Татарстан готов растить новое поколение исламских учёных, заявили в Казани

Казань впервые стала площадкой не только олимпиады по исламским дисциплинам и арабскому языку, но и форума «Диалог культур: Россия — Исламский мир». О его проведении и задачах рассказали на самом мероприятии — в обсуждении участвовали ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и вице-премьер республики Василь Шайхразиев. В столицу республики приехали студенты, молодые исследователи и активисты из 17 стран, включая Турцию, Малайзию, Индонезию, Катар, Оман, Сирию, Пакистан, Индию, Кувейт, Боснию и Герцеговину, Сербию и ЮАР.

Мухаметшин объяснил, что такая встреча нужна не только для соревнований: молодёжь должна обсуждать волнующие её темы, делиться опытом и рассказывать, как устроены исламское образование и межконфессиональные отношения в разных государствах. Самигуллин напомнил, что Казань исторически была одним из центров религиозных знаний наряду с Бухарой, Самаркандом, Дамаском, Багдадом и Каиром. По его словам, в республике есть университет, академия, медресе и курсы при мечетях — то есть база для подготовки нового поколения учёных.

Сегодня в Татарстане работают 1600 мечетей и 11 мусульманских учебных заведений, а в Казани — более 80 мечетей. В России действуют 15 исламских вузов и свыше 80 медресе, где учатся около 10 тысяч студентов. Шайхразиев добавил, что гости увозят из Казани не только знания: республика показывает гостеприимство и стремление к созиданию, а в Казанском кремле рядом находятся православный и мусульманский храмы. Это, по его мнению, особенно отмечают приезжие.

Иностранные участники говорили о необходимости диалога. Представитель Университета гуманитарных наук имени Мухаммада бен Зайеда Марьям аль-Калбэни подчеркнула, что обмен культурным опытом должен строиться на взаимном уважении. Доктор Наваф из министерства вакуфов Катара назвал форум площадкой для обмена опытом между молодёжью. Победителей олимпиады наградят уже сегодня.