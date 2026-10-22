Ветеринарам Татарстана передали новые машины и спецтехнику в честь Дня АПК

Новые служебные автомобили и спецтехника поступили в распоряжение ветеринарных служб и специалистов Россельхознадзора Татарстана. Технику вручили в День работника агропромышленного комплекса. Об этом сообщает официальный канал Раиса республики в МАКС.

Поздравления работникам и ветеранам АПК адресовал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что сельское хозяйство остается одной из ключевых отраслей региона. По многим показателям республика в числе лидеров по стране, а в производстве молока сохраняет первое место в России.

Глава республики поблагодарил сельчан за труд и пожелал им здоровья, успехов в работе и личной жизни. Он также подчеркнул, что республика остается среди лидеров по производству сельскохозяйственной продукции в стране, и это во многом заслуга сельских тружеников.

Большой вклад в развитие агропромышленного комплекса вносят специалисты ветеринарной службы и Россельхознадзора. Именно им сегодня вручили новые служебные автомобили и спецтехнику.