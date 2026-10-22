Новости Татарстана

Ветеринарам Татарстана передали новые машины и спецтехнику в честь Дня АПК

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане в День работника АПК ветеринарам в...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Новые служебные автомобили и спецтехника поступили в распоряжение ветеринарных служб и специалистов Россельхознадзора Татарстана. Технику вручили в День работника агропромышленного комплекса. Об этом сообщает официальный канал Раиса республики в МАКС.

Поздравления работникам и ветеранам АПК адресовал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что сельское хозяйство остается одной из ключевых отраслей региона. По многим показателям республика в числе лидеров по стране, а в производстве молока сохраняет первое место в России.

Глава республики поблагодарил сельчан за труд и пожелал им здоровья, успехов в работе и личной жизни. Он также подчеркнул, что республика остается среди лидеров по производству сельскохозяйственной продукции в стране, и это во многом заслуга сельских тружеников.

Большой вклад в развитие агропромышленного комплекса вносят специалисты ветеринарной службы и Россельхознадзора. Именно им сегодня вручили новые служебные автомобили и спецтехнику.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В HSBC допустили, что через 5 лет Ормузский пролив станет «ненужным»

Интересное в Казани

17 часов назад

Кладбища Казани уходят в онлайн: рассказываем, что это меняет для семей и почему вызывает вопросы

для клопов средство сильное

Не у нас

день назад

Россияне обсуждают 10 направлений для отдыха без загранпаспорта в Новый год

Интересное в Казани

2 дня назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов

уроки исландского в Москве

Кулинария

5 часов назад

Немцы готовят котлеты совсем не так, как мы привыкли: никакой жарки и лишнего масла, а мясо получается нежнейшим

Кулинария

16 часов назад

Когда до зарплаты ещё неделя, готовлю эти лепёшки из картошки: хрустят как чипсы, а внутри нежнее пюре

Кулинария

день назад

Испанцы превращают картофель и яйца в толстый пирог на сковороде: готовлю тортилью без духовки на завтрак за пару минут

Не у нас

день назад

АПС хочет, чтобы ЕС снял санкции против газа из России из-за роста цен

Кулинария

день назад

Забудьте про жарку и литры масла: немецкие котлеты в духовке получаются сочными, нежными и с аппетитной корочкой
Экономика
12 минут назад

Казанский форум раскрыл рост платежей в Индию на 60%

Казань вошла в топ-5 городов России по междунар...

Кулинария

2 часа назад

Корейцы из обычной картошки делают такое, что драники отдыхают: ни грамма муки, а хрустит почти как чипсы

Гид по Казани

12 часов назад

Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут по Казани

Кулинария

3 часа назад

Овсянку больше не варю на завтрак: добавляю тёртое яблоко и жарю нежные оладьи без дорогих продуктов

Новости Казани

5 часов назад

Семеро казанцев отправились в колонию за фиктивную регистрацию мигрантов
Свыше 700 казанцев записались на бесплатные кур...
Новости Казани
час назад

Свыше 700 казанцев записались на бесплатные курсы татарского языка

Новости Казани

6 часов назад

За очереди на паспортном контроле в Казани принесли извинения

Кулинария

7 часов назад

Никогда не думала, что из лука можно сделать котлеты: в томатной подливе получаются удивительно нежными

Кулинария

10 часов назад

Макароны надоели даже детям: превратила их в необычные котлетки, и тарелки опустели за минуты
ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах де...
Польза
6 дней назад

ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах демонстрирует рост