Сосиски больше не варю и не жарю просто так: прячу их в картофельное пюре и получаю необычный ужин с золотистой корочкой

Сосиски с картофельным пюре — привычный ужин, которым сложно кого-то удивить. Но стоит немного изменить подачу, и из тех же продуктов получится совсем другое блюдо: румяные картофельные рулетики с сочной начинкой и аппетитной хрустящей корочкой.

Для приготовления не нужны дорогие ингредиенты или сложное тесто. Основой станет густое картофельное пюре, в которое заворачивают сосиски. Остаётся обвалять заготовки в сухарях и обжарить до золотистого цвета. Особенно удобно использовать картофель, оставшийся после вчерашнего ужина.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

картофель — 600 г;

сосиски — 4 шт.;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 3–4 ст. л.;

твёрдый сыр — 70 г;

панировочные сухари — 80 г;

сливочное масло — 20 г;

растительное масло — 2–3 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

сушёный чеснок — ½ ч. л.;

паприка — ½ ч. л.

Для рецепта лучше выбирать сосиски среднего размера. Если они слишком длинные, их можно разрезать пополам — так картофельные рулетики будет проще формировать и переворачивать.

Как приготовить сосиски в картофельном пюре

Очистите картофель, нарежьте крупными кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Обычно на это требуется 15–20 минут после закипания. Полностью слейте воду и разомните картофель в густое пюре. Добавьте сливочное масло, чёрный перец и сушёный чеснок. Перемешайте и оставьте немного остыть. Натрите сыр на мелкой тёрке. Добавьте его в тёплое пюре вместе с двумя столовыми ложками муки и половиной слегка взбитого яйца. Остальное яйцо сохраните для панировки. Перемешайте картофельную массу. Она должна быть достаточно плотной, чтобы из неё можно было сформировать лепёшку. Если пюре сильно липнет к рукам, добавьте ещё немного муки. Разделите картофельную массу на четыре части. Каждую расплющите на ладони или на слегка присыпанной мукой поверхности. Положите в центр картофельной лепёшки сосиску. Соедините края и аккуратно сформируйте продолговатый рулетик, полностью закрывая начинку. Смешайте панировочные сухари с паприкой. Слегка смажьте каждый рулетик оставшимся взбитым яйцом, затем обваляйте в сухарях. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите заготовки швом вниз. Обжаривайте примерно 6–8 минут, осторожно поворачивая, пока со всех сторон не появится равномерная золотистая корочка. Переложите готовые рулетики на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте горячими, пока сыр внутри остаётся мягким.

Если используется вчерашнее картофельное пюре, приготовление займёт около 20 минут. Важно, чтобы оно было достаточно густым и не содержало большого количества молока.

Как сделать корочку хрустящей, а начинку нежной

Главный секрет блюда — правильная консистенция картофельной основы. Слишком жидкое пюре будет расползаться при формировании, а избыток муки сделает оболочку плотной и тяжёлой.

Поэтому картофель лучше разминать без добавления молока. Небольшого количества сливочного масла вполне достаточно, чтобы сохранить нежную текстуру.

Панировочные сухари создают хрустящую корочку, которая удерживает картофельную массу и не даёт ей быстро разваливаться на сковороде.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед обжариванием уберите сформированные рулетики в холодильник на 10–15 минут. Охлаждённая картофельная масса лучше держит форму, а панировка ложится ровнее. Особенно полезен этот приём, если пюре получилось мягким.

Можно ли приготовить без жарки

Если не хочется использовать сковороду, картофельные рулетики можно запечь в духовке.

Для этого выложите заготовки на противень с пергаментом, слегка смажьте растительным маслом и отправьте в духовку, разогретую до 200 °C. Запекайте около 20–25 минут до золотистой корочки, один раз осторожно перевернув.

В духовке рулетики получаются менее жирными, а поверхность приобретает приятный румяный оттенок. Однако корочка может быть немного суше, чем при обжаривании.

С чем подавать картофельные рулетики

Такое блюдо вполне подходит для самостоятельного ужина. Картофель делает его сытным, а сосиски и сыр добавляют насыщенный вкус.

Хорошим дополнением станет салат из свежих огурцов, помидоров и зелени. Также можно подать сметанный соус с чесноком или натуральный йогурт с укропом.

Для соуса достаточно смешать три столовые ложки сметаны, небольшой зубчик измельчённого чеснока и немного свежей зелени.

При желании начинку можно разнообразить: добавить к сосиске немного тёртого сыра, обжаренного лука или мелко нарезанных маринованных огурцов. Главное — не класть слишком много добавок, чтобы картофельная оболочка не разрывалась.

Картофельные рулетики с сосисками особенно выручают, когда хочется приготовить что-то необычное из продуктов, которые уже есть в холодильнике. В результате привычное сочетание картошки и сосисок превращается в аппетитный ужин с хрустящей корочкой и мягкой серединкой.

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