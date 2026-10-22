Лучших экспортёров Татарстана наградили по итогам 2025 года

Победителей республиканского конкурса «Экспортер года» чествовали в Татарстане по итогам 2025 года. Об этом сообщил официальный канал Минпромторга РТ. Награды нашли своих обладателей в 11 номинациях, а всего на участие в смотре поступило 64 заявки.

Сам конкурс задуман как поддержка внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса республики. Он дает предпринимателям возможность показать лучшие образцы отечественной продукции и услуг. Основных номинаций пять: промышленность, сфера услуг, агропромышленный комплекс, высокие технологии и «Прорыв года». Еще шесть сделали дополнительными.

В промышленной номинации первым стал ООО «Фметер», делающее датчики и системы слежения за транспортом. Лучшим среди аграрных экспортеров признали ООО «Элит», которое занимается поставками зерна, семян и кормов. В высоких технологиях отметили ООО «Строительные инновации» — с 2009 года предприятие выпускает композитные материалы для стройки и оборудование к ним. В сфере услуг победила ООО «Академия Качества», ведущая строительный надзор и подготовку специалистов по неразрушающему контролю. «Прорывом года» назвали ООО «Торговый Дом Партнёр», экспортирующее зерно, семена, корма и табак.

Среди дополнительных номинаций лучшей женщиной-экспортером стала глава ООО «Смарткем». В индустрии красоты отметили ООО «Скинлаб» с брендом профессиональной трихологической косметики Follimed. За креативные индустрии и туризм наградили ООО «ПКФ “Раз И Навсегда”», выпускающее сувениры и кожаные аксессуары. Молодым предпринимателем-экспортером признали главу ООО «Эмультехнолоджис», производящего специальные составы для дорожного строительства. В номинации «География экспорта» победило ООО НПФ «Техсмарт» с оборудованием для геофизических и гидродинамических исследований скважин. А в категории «Продукты питания и напитки» — ООО «ТД “ЭМИЗ”» с натуральными безалкогольными виноградными халяль-напитками и эликсирами, отмеченными конкурсом «100 лучших товаров России».

Заместитель министра промышленности и торговли республики Герман Лернер лично вручил награды промышленникам и поблагодарил предприятия за то, что даже в непростых условиях они продолжают работать, ищут решения сложных экспортных задач и сохраняют высокий уровень производства. Мероприятие работает на цели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».