Новости Татарстана

Лучших экспортёров Татарстана наградили по итогам 2025 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Победителей республиканского конкурса «Экспортер года» чествовали в Татарстане по итогам 2025 года. Об этом сообщил официальный канал Минпромторга РТ. Награды нашли своих обладателей в 11 номинациях, а всего на участие в смотре поступило 64 заявки.

Сам конкурс задуман как поддержка внешнеэкономической деятельности малого и среднего бизнеса республики. Он дает предпринимателям возможность показать лучшие образцы отечественной продукции и услуг. Основных номинаций пять: промышленность, сфера услуг, агропромышленный комплекс, высокие технологии и «Прорыв года». Еще шесть сделали дополнительными.

В промышленной номинации первым стал ООО «Фметер», делающее датчики и системы слежения за транспортом. Лучшим среди аграрных экспортеров признали ООО «Элит», которое занимается поставками зерна, семян и кормов. В высоких технологиях отметили ООО «Строительные инновации» — с 2009 года предприятие выпускает композитные материалы для стройки и оборудование к ним. В сфере услуг победила ООО «Академия Качества», ведущая строительный надзор и подготовку специалистов по неразрушающему контролю. «Прорывом года» назвали ООО «Торговый Дом Партнёр», экспортирующее зерно, семена, корма и табак.

Среди дополнительных номинаций лучшей женщиной-экспортером стала глава ООО «Смарткем». В индустрии красоты отметили ООО «Скинлаб» с брендом профессиональной трихологической косметики Follimed. За креативные индустрии и туризм наградили ООО «ПКФ “Раз И Навсегда”», выпускающее сувениры и кожаные аксессуары. Молодым предпринимателем-экспортером признали главу ООО «Эмультехнолоджис», производящего специальные составы для дорожного строительства. В номинации «География экспорта» победило ООО НПФ «Техсмарт» с оборудованием для геофизических и гидродинамических исследований скважин. А в категории «Продукты питания и напитки» — ООО «ТД “ЭМИЗ”» с натуральными безалкогольными виноградными халяль-напитками и эликсирами, отмеченными конкурсом «100 лучших товаров России».

Заместитель министра промышленности и торговли республики Герман Лернер лично вручил награды промышленникам и поблагодарил предприятия за то, что даже в непростых условиях они продолжают работать, ищут решения сложных экспортных задач и сохраняют высокий уровень производства. Мероприятие работает на цели нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В HSBC допустили, что через 5 лет Ормузский пролив станет «ненужным»

Интересное в Казани

22 часа назад

Кладбища Казани уходят в онлайн: рассказываем, что это меняет для семей и почему вызывает вопросы

чем обработать черную плесень в ванной

Кулинария

9 часов назад

Немцы готовят котлеты совсем не так, как мы привыкли: никакой жарки и лишнего масла, а мясо получается нежнейшим

Интересное в Казани

2 дня назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов

стоимость сборки мебели в Челябинске

Не у нас

день назад

Россияне обсуждают 10 направлений для отдыха без загранпаспорта в Новый год

Кулинария

21 час назад

Когда до зарплаты ещё неделя, готовлю эти лепёшки из картошки: хрустят как чипсы, а внутри нежнее пюре

Кулинария

день назад

Испанцы превращают картофель и яйца в толстый пирог на сковороде: готовлю тортилью без духовки на завтрак за пару минут

Не у нас

день назад

АПС хочет, чтобы ЕС снял санкции против газа из России из-за роста цен

Кулинария

19 часов назад

Капусту больше не тушу просто так: заливаю тестом и готовлю пышный пирог прямо на сковороде
Экономика
4 часа назад

Казанский форум раскрыл рост платежей в Индию на 60%

Казань вошла в топ-5 городов России по междунар...

Кулинария

49 минут назад

Картошку больше не жарю ломтиками: режу тонкими кружочками, заливаю яйцами — получается толстый пирог на всю сковороду

Гид по Казани

17 часов назад

Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут по Казани

Кулинария

3 часа назад

Вчерашние макароны больше не разогреваю: разбиваю 2 яйца, сыплю горсть сыра — и получаю целую сковороду горячего ужина

Кулинария

6 часов назад

Корейцы из обычной картошки делают такое, что драники отдыхают: ни грамма муки, а хрустит почти как чипсы
Свыше 700 казанцев записались на бесплатные кур...
Новости Казани
6 часов назад

Свыше 700 казанцев записались на бесплатные курсы татарского языка

Кулинария

7 часов назад

Овсянку больше не варю на завтрак: добавляю тёртое яблоко и жарю нежные оладьи без дорогих продуктов

Новости Казани

9 часов назад

Семеро казанцев отправились в колонию за фиктивную регистрацию мигрантов

Новости Казани

10 часов назад

За очереди на паспортном контроле в Казани принесли извинения
ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах де...
Польза
6 дней назад

ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах демонстрирует рост